GOLEADA NA POČETKU KOLA: "Zeleni" forsiraju "otvoren" fudbal na početku 2025. godine

NA otvaranju 20. kola Bundeslige gledaćemo duel Verdera i Majnca koji se sastaju na "Veser stadionu" od 20 časova i 30 minuta.

FOTO: Tanjug/AP

Problemi Verdera u 2025. godini se nastavljaju, nemački velikan nije uspeo da prenese formu iz završnice 2024. kada je vezao četiri pobede u svim takmičenjima u novu godinu i baš se muči.

Na četiri odigrane utakmice u 2025. ne zna za pobedu, doživeo je dva poraza i odigrao isto toliko remija.

Proteklog vikenda gostovao je na "Vestfalenu" gde je pri rezultatu 0:0 Borusija ostala sa igračem manje nakon iskuljena Nika Šloterbeka u 21. minutu, ali to nije bilo dovoljno za "zelene" koji su na kraju jedna izvukli bod sa čuvenog stadiona (2:2).

To je bio još jedan u nizu Verderovih mečeva na kojem je viđen veliki broj pogodaka, goleade su postale trend kada igraju "zeleni" i na pomenutga četiri meča u novoj godini palo je čak 18 golova.

I pored slabih rezultata, domaćin se drži u gornjem delu tabele, deveti je, a ukoliko slavi znatno bi se približio mestima koja vode u Evropu iduće sezone.

Jedno od njih drži upravo Majnc koji je uz Ajntraht naprijatnije iznenađenje Bundeslige, prošle sezone se borio za opstanak, a ove je nakon 19 odigranih kola šesti sa 31. sakupljenim bodom.

Prošlog vikenda savladali su Štutgart s 2:0 čime su prekinuli negativan niz od dva uzastopna poraza i održali se u vrhu tabele.

Majnc je napadački veoma solidna ekipa, postigao je 33 gola do sada i kada na to dodamo stil igre Verdera dolazimo do zaključka da bi trebali meč pun pogodaka na "Vester stadionu".

Veru u tom nam daje činjenica da je na prvom ovosezonskom međusobnom duelu bilo 2:1 za Verder.

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1,98)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA