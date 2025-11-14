IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Las Palmas - SANTANDER 3:1
SLOVENIJA - ŠVAJCARSKA 0:0
Holandija - FINSKA 4:0
Rumunija - AUSTRIJA 1:0
F. Ostrva - ČEŠKA 2:1
Peruđa - ARECO 0:0
ASKOLI - Gubio 1:1
Nafta - GROSUPLjE 1:1
TNS - Kardif MET 2:3
Konahs - PENIBONT 4:0
TENERIFE - Bilbao B 0:1
Danfermlajn - ST. DžONSTON 2:2
Novara - LEKO 1:0
NAREDNI MEČEVI
petak
FINSKA - Malta 1 1.25
ARECO - Bra 1 -
GROSUPLjE - Bilje 1 1.22
Flint - TNS 2 1.17
subota
ŠVAJCARSKA - Švedska 1 1.58
SLOVENIJA - Tzv. Kosovo 1 1.85
Kipar - AUSTRIJA 2 1.30
Rimini - ASKOLI 2 -
SANTANDER - Granada 1 1.80
PENIBONT - Bala 1 -
TENERIFE - Selta B 1 -
ST. DžONSTON - Kvins Park 1 1.28
nedelja
LEKO - Pro Patrija 1 -
ponedeljak
ČEŠKA - Gibraltar 1-1 -
UKRAJINCI U PROBLEMU: San o ovome ostaće nedosanjan i posle 20 godina
13. 11. 2025. u 15:03
13. 11. 2025. u 15:03
NBA: Finiks donosi pobedu navijačima, Juta ruši Hokse!
13. 11. 2025. u 14:30
13. 11. 2025. u 14:30
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"
Najnovije vesti iz fudbala - nisu uopšte klasične fudbalske, već više pripadaju "crnoj hronici".
13. 11. 2025. u 17:46
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:45
