Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

14. 11. 2025. u 07:30

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

Foto Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Las Palmas - SANTANDER 3:1

SLOVENIJA - ŠVAJCARSKA 0:0

Holandija - FINSKA 4:0

Rumunija - AUSTRIJA 1:0

F. Ostrva - ČEŠKA 2:1

Peruđa - ARECO 0:0

ASKOLI - Gubio 1:1

Nafta - GROSUPLjE 1:1

TNS - Kardif MET 2:3

Konahs - PENIBONT 4:0

TENERIFE - Bilbao B 0:1

Danfermlajn - ST. DžONSTON 2:2

Novara - LEKO 1:0

NAREDNI MEČEVI

petak

FINSKA - Malta 1 1.25

ARECO - Bra 1 -

GROSUPLjE - Bilje 1 1.22

Flint - TNS 2 1.17

subota

ŠVAJCARSKA - Švedska 1 1.58

SLOVENIJA - Tzv. Kosovo 1 1.85

Kipar - AUSTRIJA 2 1.30

Rimini - ASKOLI 2 -

SANTANDER - Granada 1 1.80

PENIBONT - Bala 1 -

TENERIFE - Selta B 1 -

ST. DžONSTON - Kvins Park 1 1.28

nedelja

LEKO - Pro Patrija 1 -

ponedeljak

ČEŠKA - Gibraltar 1-1 -

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 44

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IMAM JEDNU STRAŠNU VEST Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara

"IMAM JEDNU STRAŠNU VEST" Šešelj o samoubistvu poznatog srpskog političara