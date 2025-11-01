SILVIJU BALAĆE: Navijači UTA 12. igrač
Tipuje parove Rumunije 1
MOJ TIP
subota,
Unirea S. - Arđeš X2
U. Kluž – FKSB 2
UTA – METALOGLOBUS 1
Hermanštat – Ocelul 0-2
Univer. Krajova – Rapid 3+
ponedeljak,
FARUL – ĆIKSEREDA 1
Petrolul – Botošani X2
UTA sa formom u padu čeka duel sa poslednjim Metaloglobusom. Međutim, veliki adut domaćina da izađe „iz bule“ svakako su navijači iz Arada, koji su njegov 12. igrač.
Farul osokoljen poslednjim uspehom u Klužu, u svojoj Kostanci bodovima je znatno bliži i od novog člana elite, Ćikserede.
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
RUSIJA GLEDA I NE VERUJE! Dobila vest koju ni svet (još) nije očekivao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali izgleda da bi reprezentacija Rusije mogla da se vrati na najveću scenu.
29. 10. 2025. u 20:05
BIVŠI IGRAČ JUVENTUSA STIGAO U SRBIJU! Deda mu bio Zvezdina zvezda i legenda jugoslovenskog fudbala, a on izabrao Švajcarsku
Fudbalski klub Železničar Pančevo nastavlja da jača svoje redove!
30. 10. 2025. u 10:37
Komentari (0)