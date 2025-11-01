SILVIJU BALAĆE: Navijači UTA 12. igrač

Tipuje parove Rumunije 1

Profimedia

MOJ TIP

subota,

Unirea S. - Arđeš X2

U. Kluž – FKSB 2

UTA – METALOGLOBUS 1

Hermanštat – Ocelul 0-2

Univer. Krajova – Rapid 3+

ponedeljak,

FARUL – ĆIKSEREDA 1

Petrolul – Botošani X2

UTA sa formom u padu čeka duel sa poslednjim Metaloglobusom. Međutim, veliki adut domaćina da izađe „iz bule“ svakako su navijači iz Arada, koji su njegov 12. igrač.

Farul osokoljen poslednjim uspehom u Klužu, u svojoj Kostanci bodovima je znatno bliži i od novog člana elite, Ćikserede.