SILVIJU BALAĆE: Navijači UTA 12. igrač

01. 11. 2025. u 10:40

Tipuje parove Rumunije 1

subota, 

Unirea S. - Arđeš X2

U. Kluž – FKSB 2

UTA – METALOGLOBUS 1

Hermanštat – Ocelul 0-2

Univer. Krajova – Rapid 3+

ponedeljak, 

FARUL – ĆIKSEREDA 1

Petrolul – Botošani X2

UTA sa formom u padu čeka duel sa poslednjim Metaloglobusom. Međutim, veliki adut domaćina da izađe „iz bule“ svakako su navijači iz Arada, koji su njegov 12. igrač.

Farul osokoljen poslednjim uspehom u Klužu, u svojoj Kostanci bodovima je znatno bliži i od novog člana elite, Ćikserede.

