PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto obara Bragu

* Trener u Portugaliji, analizira dve lige

Ilustracija

PORTUGALIJA 1

SPORTING – ALVERKA 1

Nasional – Famalikao 1X

Kasa Pija – Estrela 1X

Rio Ave – Estoril 1X

Gimaraeš – Benfika 2

AVS – Tondela 1X

Žil Visente – S. Klara 1X

PORTO – BRAGA 1

PORTUGALIJA 2

Sporting B – Feirense 1X

Vizela – Penafiel 1

Farense – Befika B 1

Fereira – Leišoeš 1X

Oliveirense – Maritimo X2

Leirija – Šaveš 1X

Torense – Felžeiraš 1X

Akademiko V. – Lusitanija 1

Sporting je prvi fiks. Drugi bi trebalo da je Porto, koji ne bi smeo da ima problema da savlada Bragu, koja se baš muči ove sezone, iako na strani još i prikazuje neku solidnu igru.

Ne volim da tipujem dvojke, ali Benfika je ozbiljan favorit na gostovanju Gimaraešu, bez obzira na to što njen domaćin nijednom nije poražen kod kuće.

Nadam se da Vizela, posle dva kiksa, sada može da dođe do pobede protiv Penafiela.