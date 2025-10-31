PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto obara Bragu
* Trener u Portugaliji, analizira dve lige
PORTUGALIJA 1
SPORTING – ALVERKA 1
Nasional – Famalikao 1X
Kasa Pija – Estrela 1X
Rio Ave – Estoril 1X
Gimaraeš – Benfika 2
AVS – Tondela 1X
Žil Visente – S. Klara 1X
PORTO – BRAGA 1
PORTUGALIJA 2
Sporting B – Feirense 1X
Vizela – Penafiel 1
Farense – Befika B 1
Fereira – Leišoeš 1X
Oliveirense – Maritimo X2
Leirija – Šaveš 1X
Torense – Felžeiraš 1X
Akademiko V. – Lusitanija 1
Sporting je prvi fiks. Drugi bi trebalo da je Porto, koji ne bi smeo da ima problema da savlada Bragu, koja se baš muči ove sezone, iako na strani još i prikazuje neku solidnu igru.
Ne volim da tipujem dvojke, ali Benfika je ozbiljan favorit na gostovanju Gimaraešu, bez obzira na to što njen domaćin nijednom nije poražen kod kuće.
Nadam se da Vizela, posle dva kiksa, sada može da dođe do pobede protiv Penafiela.
