IVAN KECOJEVIĆ: Burgos i Valjadolid čvrsti u defanzivi

12. 10. 2025. u 09:30

* Bivši fudbaler Albasetea, analizira preostale parove Segunde

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Бургос и Ваљадолид чврсти у дефанзиви

NEDELjA, 

FIKS ALBASETE – SEUTA   TimI2+

Seuta se kao  novajlija odlično snalazi,  zaređala je sa dobrim rezultatima. Nalazi se na sredini tabele posle pet vezanih mečeva bez poraza,  što će za domaći  Albasete biti dodatni motiv da zablista.

EIBAR – KASETLjON  GG

Eibar je domaćinska ekipa, ali po meni nije favorit u duelu sa Kasteljonom, koji kako prvenstvo odmiče postaje sve otresitiji.

HIHON – SANTANDER  X2

Hihon je smenio trenera,  sa njm i taktiku, što bi Santander mogao da iskoristi.

BURGOS – VALjADOLID 0-2

Obe ekipe se ističu čvrstom i odgovornom igrom u defanzivi.

KADIZ – USESKA 0-2

Sa odbranama su  do „grla zakopčani“  Kadiz i Ueska.

MALAGA – DEPORTIVO X2

Malaga će se teško pomeriti iz zone ispadanja protiv rivala kao što je  Deportivo.

PONEDELjAK, 

KORDOBA – LEONESA  1

Leonesa teško da može da izbegne poraz u Kordobi.

