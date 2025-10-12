IVAN KECOJEVIĆ: Burgos i Valjadolid čvrsti u defanzivi
* Bivši fudbaler Albasetea, analizira preostale parove Segunde
NEDELjA,
FIKS ALBASETE – SEUTA TimI2+
Seuta se kao novajlija odlično snalazi, zaređala je sa dobrim rezultatima. Nalazi se na sredini tabele posle pet vezanih mečeva bez poraza, što će za domaći Albasete biti dodatni motiv da zablista.
EIBAR – KASETLjON GG
Eibar je domaćinska ekipa, ali po meni nije favorit u duelu sa Kasteljonom, koji kako prvenstvo odmiče postaje sve otresitiji.
HIHON – SANTANDER X2
Hihon je smenio trenera, sa njm i taktiku, što bi Santander mogao da iskoristi.
BURGOS – VALjADOLID 0-2
Obe ekipe se ističu čvrstom i odgovornom igrom u defanzivi.
KADIZ – USESKA 0-2
Sa odbranama su do „grla zakopčani“ Kadiz i Ueska.
MALAGA – DEPORTIVO X2
Malaga će se teško pomeriti iz zone ispadanja protiv rivala kao što je Deportivo.
PONEDELjAK,
KORDOBA – LEONESA 1
Leonesa teško da može da izbegne poraz u Kordobi.
