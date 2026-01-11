Svet

"UDAR SOKOLA" NA VIŠE MESTA ŠIROM ZEMLJE: Američka vojska izvela vazdušne napade u Siriji

11. 01. 2026. u 08:33

AMERIČKA vojska izvela je sinoć više udara u Siriji usmerenih na DAEŠ, saopštila je Centralna komanda američke vojske.

Foto: Profimedia/Ilustracija

U saopštenju nije navedeno da li je neko poginuo u napadima.

Neimenovani američki zvaničnik je naveo da je u operaciji izvedenoj u subotu ispaljeno više od 90 komada precizne municije protiv više od 35 meta, koristeći više od dvadesetak aviona.

"Danas, oko 12.30 časova po istočnom vremenu, snage američke Centralne komande, zajedno sa partnerskim snagama, izvele su vazdušne udare velikih razmera protiv više meta DAEŠ-a širom Sirije", saopštila je Centralna komanda SAD na mreži Iks.

U saopštenju se navodi da su ti napadi deo operacije pod nazivom "Udar sokola" koja je pokrenuta 19. decembra po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa, kao direktan odgovor na smrtonosni napad DAEŠ-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. decembra.

"Ta zaseda, koju je izveo terorista DAEŠ-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog prevodioca", podseća se u saopštenju.

