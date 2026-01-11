Košarka

JAČI OD BOLESTI: Topić ponovo na parketu! Evo ko je uz njega u prvim koracima povratka (VIDEO)

11. 01. 2026. u 08:34

ODLIČNE vesti za srpsku i svetsku košarku dolaze iz Oklahome. Nikola Topić je ponovo na terenu, na putu je potpunog oporavka od raka testisa, a sve je izvesnije da bi u narednim mesecima mogao da se vrati na teren.

Foto: Profimedia

Novi snimci dolaze iz Amerike, Bivši košarkaš Mege i Crvene zvezde snimljen je kako trenira sa saigračem iz Oklahome, Četom Holgrenom. 

Istina, trenirao je i dok je trajao proces hemioterapije, a sada sve to deluje još ohrabrujuće kada je lečenje završeno.

Da je tako, nedavno je potvrdio i njegov agent Miodrag Ražnatović.

- Hemoterapija je uspešno završena i on se sada vraća trenažnom procesu, iako je bio aktivan čak i tokom terapije. Teško je precizirati vremenski okvir, ali se iskreno nadam da će ove godine dobijati minute ne samo u Dži ligi, već i na NBA parketima, ako se sve bude odvijalo kako sada izgleda - izjavio je Ražnatović.

Još uvek se čeka Topićev prvi nastup u NBA ligi, pošto ga je u prvoj sezoni sprečila povreda prednjih ukrštenih ligamenata, a sada kancer.

Ipak, mladi as je na dobrom putu da sve to pobedi i konačno zaigra na najvećoj sceni, a ovi snimci to potvrđuju:

