JAČI OD BOLESTI: Topić ponovo na parketu! Evo ko je uz njega u prvim koracima povratka (VIDEO)
ODLIČNE vesti za srpsku i svetsku košarku dolaze iz Oklahome. Nikola Topić je ponovo na terenu, na putu je potpunog oporavka od raka testisa, a sve je izvesnije da bi u narednim mesecima mogao da se vrati na teren.
Novi snimci dolaze iz Amerike, Bivši košarkaš Mege i Crvene zvezde snimljen je kako trenira sa saigračem iz Oklahome, Četom Holgrenom.
Istina, trenirao je i dok je trajao proces hemioterapije, a sada sve to deluje još ohrabrujuće kada je lečenje završeno.
Da je tako, nedavno je potvrdio i njegov agent Miodrag Ražnatović.
- Hemoterapija je uspešno završena i on se sada vraća trenažnom procesu, iako je bio aktivan čak i tokom terapije. Teško je precizirati vremenski okvir, ali se iskreno nadam da će ove godine dobijati minute ne samo u Dži ligi, već i na NBA parketima, ako se sve bude odvijalo kako sada izgleda - izjavio je Ražnatović.
Još uvek se čeka Topićev prvi nastup u NBA ligi, pošto ga je u prvoj sezoni sprečila povreda prednjih ukrštenih ligamenata, a sada kancer.
Ipak, mladi as je na dobrom putu da sve to pobedi i konačno zaigra na najvećoj sceni, a ovi snimci to potvrđuju:
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
