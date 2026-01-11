3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
12.15 Herenven - Fejenord UG 3+ (1.53)
17.30 Bajern Minhen - Volfsburg UG 3+ (1.20)
20.00 Barselona - Real Madrid UG 3+ (1.35)
Ukupna kvota: 4.46
