Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

11. 01. 2026. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto Profimedia

3+ TIKET ZA NEDELjU

12.15 Herenven - Fejenord UG 3+ (1.53)

15.30 Vest hem - KPR UG 3+ (1.80)
17.30 Bajern Minhen - Volfsburg UG 3+ (1.20)
20.00 Barselona - Real Madrid UG 3+ (1.35)

 Ukupna kvota: 4.46

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije Bujica

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"