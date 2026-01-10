NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

Foto: Privatna arhiva

- Rodila sam se u Beogradu i često sa tatom dolazila u njegov kraj kod moje baka Ljubice koja me je čuvala, drugačije sam disala kad dođem ovde. Moja mama je Slovakinja, njena porodica je nekako hladnija u odnosu na nas južnjakinje i celog života me je nešto vuklo "kući" - započinje priču Aleksandra.

Školovala se u Beogradu, upisala Fakultet političkih nauka i bila na drugoj godini. Imala je zanimljiv život i pred sobom kako su joj mnogi govorili svetlu budućnost. Prilikom jednog od dolazaka, kako voli da kaže u babovinu, upoznala je svog budućeg supruga Bobana iz susednog sela Sekirje, iz planinskog kraja Poljanica koje broji 22 sela.

- Mi smo se bukvalno poznavali desetak dana, ja sam se vratila u Beograd, otišla na more vratila se i rekla da. Nas dvoje smo odlučili da zasnujemo porodicu i započnemo zajednički život kao podstanari u Vranju, sa bukvalno dve kutije stvari, pošto bakina kuća u kojoj danas živimo nije baš bila uslovna - priseća se Aleksandra.

Onda je usledio jedan vrlo turbulentan period, niko nije mogao da veruje da će napustiti život u Beogradu, fakultet i porodičnu kuću, te živeti kao podstanar, bez posla i mogućnosti da ga nađe.

Kreativne radionice KAŽE da se raduje što u okruženju ima još porodica sa dvoje ili troje dece, što odrastanje i njihov život na selu čini lepšim i kvalitetnijim. U nastavi se trudi da unosi inovacije i da brojnim kreativnim radionicama nadoknadi nedostatak drugih vanškolskih sadržaja deci u ovom kraju.

- Imala sam zanat, bavila sam se manikirom, najpre u kućnim uslovima, a onda sam otvorila salon. Nakon Darka, našeg prvenčeta, rodio se Đorđe, a zatim i Veljko. U međuvremenu živela sam svoj san, želela sam trojicu sinova. Moj se tata mirio sa tim da se neću vratiti u Beograd i hteo je da nam pomogne da kupimo nešto u Vranju, ali ja sam ga zamolila da tim novcem uredimo kuću na selu i da tamo odgajam decu i živimo - nastavlja priču ova mlada žena, bolno se prisećajući svog oca koji je preminuo u pandemiji korone i koji nije doživeo da je vidi sa diplomom u ruci.

Njen suprug se bavio ugostiteljstvom, čekao je posao i hranio porodicu, onda ih je "iznenadila" Mirjana i njihovoj sreći nije bio kraja. Aleksandra je uživala u svemu u deci, vazduhu, kući, ali se osećala neostvareno. Pomagala je mužu u poslu i to joj nije bilo dvovoljno, uvek je mislila da može i treba više. Okrenula je broj Pedagoškog fakulteta u Vranju i pitala šta je potrebno pripremiti za prijemni.

- Činilo se kao ludost, četvoro dece, fakultet udaljen poprilično od kuće, neredovne autobuske linije, ali položila sam prijemni, očistila prvu godinu, nizale su se desetke. Muž mi je bio ogromna podrška, a radost dece kada se vratim sa desetkom neprocenjiva. Nakon prve godine, upisala sam ubrzane studije i za tri godine završila četiri sa prosečnom ocenom 9,58 - kaže Aleksandra.

Nije stala, ubrzo je počela da radi na zameni, pa je upisala i master studije i onda kao prva na listi za doktorske je odustala.

Poljanica POLjANICA je naziv za severni, brdsko-planinski deo teritorije Vranja. U sastavu Poljanice su sela Vlase, Golemo Selo, Gradnja, Dobrejance, Drenovac, Kruševa Glava, Lalince, Mijakovce, Ostra Glava, Roždace, Sikirje... Centar Poljanice je u selu Vlase, od Vranja je udaljen 30 kilometara. Mnoge kuće su napuštene, a stanovništvo starije dobi.

- Rekla sam vreme je da malo stanem i posetim se deci i svojim drugim ljubavima. Nastala je prva, zatim druga zbirka pesama, promocije i izložba slika. Sada radim na romanu čija je glavna junakinja Ljubica. Njen život je takav kakav bi bio moj da sam odrasla na selu, tamo gde sam se uvek osećala najsrećnije - kaže učiteljica Ljubić i dodaje - eto prezime sam ponela udajom koje opet na nju seća.

Od 2012. kada se vratila na jug Srbije bila je možda desetak puta u rodnom gradu, ne krije da se zapitala da li će joj nedostajati život u prestonici, ali ne uvek jedva čekala da se vrati u babovinu, sada svoj dom jer tamo "drugačije diše".

Suprug danas radi u struci, ona je učiteljica u školi u selu Vlase, radi sa kombinovanim odeljenjem koje istovremeno pohđaju učenici drugog i četvrtog razreda. Još uvek je na zameni i nada se da će uskoro imati stalni posao.

BONUS VIDEO:

Odrastanje sa..: Gost podcasta Đuro Macut