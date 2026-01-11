TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

Marko Milosavljević

11. 01. 2026. u 08:00

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Profimedia

Nedelja

15.00 Panatinaikos - Peristeri H2 -23,5 (1,90)

15.00 Marusi - Peristeri H1 -3,5 (2,35)

Kvota: 4,47

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRINOVA U PORODICI MITROVIĆ: Stižu bebe! - Milica ne krije sreću

PRINOVA U PORODICI MITROVIĆ: Stižu bebe! - Milica ne krije sreću