OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Nedelja
15.00 Panatinaikos - Peristeri H2 -23,5 (1,90)
15.00 Marusi - Peristeri H1 -3,5 (2,35)
Kvota: 4,47
