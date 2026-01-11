Nesreće

STRAVIČAN UDES NA VOŽDOVCU: Tinejdžer (19) se zakucao u banderu - On i devojka (25) hitno prevezeni u Urgentni centar

Ana Đokić

11. 01. 2026. u 08:00

U TOKU protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima su četiri osobe lakše povređene, rečeno je danas iz službe Hitne pomoći.

СТРАВИЧАН УДЕС НА ВОЖДОВЦУ: Тинејџер (19) се закуцао у бандеру - Он и девојка (25) хитно превезени у Ургентни центар

Nenad Živanović

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 28 minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vitanovačke i Vojvode Stepe, prilikom udarca automobila u banderu lakše su povređeni mladić (19) i devojka (25), koji su sa lakšim povredama prevezeni u Urgentni centar, dok su dve osobe povređene u još dve saobraćajne nezgode zbrinute na licu mesta.

Tokom noći Hitna pomoć imala je ukupno 124 intervencije, od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog padova, a pacijenti su sa ortopedskim povredama prevoženi u dežurne zdravstvene ustanove.

Pacijenti su zvali i zbog problema sa disanjem i visokim krvnim pritiskom, kao i zbog hroničnih bolesti.

BONUS VIDEO:

Beograd i dalje okovan snegom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

8 9

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije Bujica

KRAJ: Z1 ukida emitovanje ustaške emisije "Bujica"