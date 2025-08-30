NENAD DŽODIĆ: Šampion dodaje gas
* Skaut Monpeljea, o meču u Tuluzu (Francuska 1)
MOJ TIP
SUBOTA,
Lorijen – Lil X2
Nant – Okser 1
Tuluz – PSŽ 2&3+
NEDELjA,
Anže – Ren X2
Avr – Nica GG
MONAKO – STRAZBUR 1
Pariz – Mec 1X
Lion – Marselj GG
Fiks kola je Monako, koji je izgubio od Lila (0:1) u prošlom kolu, i sada mora da se vadi protiv Strazbura, a na susretu Lion – Marselj očekujem da oba tima bar po jednom zatresu mrežu.
Šampion PSŽ je oba puta pobedio 1:0, protiv Nanta i Anžea. Uveren sam da će savladati i Tuluz, samo uz efikasniju partiju.
