NENAD DŽODIĆ: Šampion dodaje gas

* Skaut Monpeljea, o meču u Tuluzu (Francuska 1)

FOTO: Tanjug/AP

MOJ TIP

SUBOTA,

Lorijen – Lil X2

Nant – Okser 1

Tuluz – PSŽ 2&3+

NEDELjA,

Anže – Ren X2

Avr – Nica GG

MONAKO – STRAZBUR 1

Pariz – Mec 1X

Lion – Marselj GG

Fiks kola je Monako, koji je izgubio od Lila (0:1) u prošlom kolu, i sada mora da se vadi protiv Strazbura, a na susretu Lion – Marselj očekujem da oba tima bar po jednom zatresu mrežu.

Šampion PSŽ je oba puta pobedio 1:0, protiv Nanta i Anžea. Uveren sam da će savladati i Tuluz, samo uz efikasniju partiju.