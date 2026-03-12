TRANSPLANTACIJU BUBREGA ČEKA 700 PACIJENATA: Zahvaljujući donoru, Darko Milanović (50) iz Kragujevca živi novi život

POSLE gotovo dve decenije života sa policističnim bubrezima i više od četiri godine na dijalizi, Darku Milanoviću (50) iz Kragujevca u niškom Univerzitetskom kliničkom centru uspešno je obavljena transplantacija.

Foto: J. Cosin

Darko je pre nekoliko godina odbijen za transplantaciju zbog uvećanih bubrega, pa se već pomirio da će ostatak života provesti na dijalizi. Ali, usledio je spasonosan poziv iz Niša i novi organ počeo je da funkcioniše posle samo dva dana. Organe istog, preminulog donora dobilo je još troje pacijenata: drugi bubreg Bojana Zoranović (34) iz Zemuna, a rožnjače - blizanci.

- I mog oca je mučila ista bolest, pa sam znao šta me čeka, a prvi ozbiljniji znak da se situacija koplikuje bila je uporna alergijska reakcija na rukama. Analize krvi pokazale su znatno uvećanje uree i kreatinina, pa sam u septembru 2021. ušao u program dijalize kragujevačkog Kliničkog centra, a dogodine završio pripreme za transplantaciju. Nešto kasnije, na VMA u Beogradu ispostavilo se da meni nije moguće plasirati organ donora, zbog čega sam, posle četvrte godine dijalize, počeo da ograničavam unos tečnosti, što je organizam teže podnosio... Preokret se dogodio ovog januara, na Svetog Savu, kada sam pozvan na pregled u Niš, gde je urolog procenio da postoji mogućnost da se bubreg smesti na levu stranu - objašnjava Milanović.

Istovremeno, dr Branke Mitić, direktorka Klinike za nefrologiju, potvrđuje da su 27. januara - zahvaljujući hrabroj odluci porodice donora, čija humanost prevazilazi ljudske okvire - obavljene dve kadaverične transplantacije bubrega. Lane, primera radi, nije bilo moguće obaviti nijedan zahvat ove vrste...

Iako su ovakvi primeri potvrda uspešnosti i napretka medicine, stručnjaci upozoravaju da je svest o donorstvu organa u Srbiji i dalje nedovoljna, čak i među zdravstvenim radnicima. Na listi čekanja za transplantaciju bubrega nalazi se oko 700 pacijenata, dok je približno 5.000 njih u programu dijalize. I, zato je druga sedmica u martu proglašena Nedeljom bubrega - da bi se širom sveta, ali i u Srbiji, skrenula veća pažnja na sve veći problem bubrežnih bolesti.

Jer, na svim meridijanima, više od 850 miliona ljudi pati zbog ove dijagnoze, a veliki broj pacijenata uopšte nije svestan svog stanja, jer bolest dugo ostaje bez simptoma - sve dok ne dođe do terminalne faze.

- Sve je manje i davalaca krvi, a kamoli organa, iako to znači produžetak života ne samo za pacijente, već na neki način i za preminule osobe. U Srbiji se na presađivanje ovog organa često čeka godinama, a kadaverične transplantacije još su retkost, jer većinu čine žive, srodničke donacije - objašnjava dr Mitić i kaže da je rano otkrivanje bolesti ključ za sprečavanje težih posledica, odnosno potrebe za dijalizom ili transplantacijom.

Posebno su ugroženi pacijenti sa hipertenzijom dužom od pet godina, dijabetesom tipa 2, ljudi stariji od 60 godina i oni sa bolestima koje dovode do opstrukcije mokraćnih puteva, muškarci sa uvećanom prostatom, osobe sa porodičnom istorijom bubrežnih bolesti ili srčanim oboljenjima. Zato je povećana i odgovornost lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer se rano otkrivanje može postići jednostavnim testovima iz urina, a postoje i terapije koje značajno usporavaju progresiju bolesti i produžavaju funkciju bubrega.