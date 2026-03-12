SAFETA BIŠEVAC - DANAS: "Vučić radi, iznosi planove za Srbiju dok se druga strana - svađa!" (VIDEO)

Politika

В. Н.

12. 03. 2026. u 08:53

NOVINARKA opozicionog medija "Danas" ponovo je svojim izjavama ukazala na propast opozicije i njenih planova o rušenju države i predsednika Aleksadnra Vučića.

Tokom gostovanja između ostalog izjavila je sledeće: 

- Aleksandar Vučić predstavlja novu strategiju do 2035., povećanja plata, penzija, obezbedio energente uprkos sukobu na Bliskom istoku, dovozi naše građane iz ratom zahvaćenih područja, kupuje mamografe, robote...on čovek radi, a sa druge strane šta rade oni koji su protiv njega? ONI SE SVAĐAJU!

