SAFETA BIŠEVAC - DANAS: "Vučić radi, iznosi planove za Srbiju dok se druga strana - svađa!" (VIDEO)

NOVINARKA opozicionog medija "Danas" ponovo je svojim izjavama ukazala na propast opozicije i njenih planova o rušenju države i predsednika Aleksadnra Vučića.

Foto: Printskrin

Tokom gostovanja između ostalog izjavila je sledeće:

- Aleksandar Vučić predstavlja novu strategiju do 2035., povećanja plata, penzija, obezbedio energente uprkos sukobu na Bliskom istoku, dovozi naše građane iz ratom zahvaćenih područja, kupuje mamografe, robote...on čovek radi, a sa druge strane šta rade oni koji su protiv njega? ONI SE SVAĐAJU!

SAFETA BIŠEVAC - DANAS: "VUČIĆ RADI, IZNOSI PLANOVE ZA SRBIJU DOK SE DRUGA STRANA - SVAĐA!"



