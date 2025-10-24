Srbija

OSMESIMA UKRASILI FESTIVAL CVEĆA: Tradicionalna manifestacija održana u Žitištu

Bogoljub Grujić

24. 10. 2025. u 09:45

Mališani Predškolske ustanove "Desanka Maksimović" u Žitištu, zajedno sa svojim vaspitačicama, osmesima, sjajnim kostimima i pozitivnom energijom, ukrasili su tradicionalni jesenji Festival cveća u centru žitne varoši Banata.

ОСМЕСИМА УКРАСИЛИ ФЕСТИВАЛ ЦВЕЋА: Традиционална манифестација одржана у Житишту

A. Amižić

Deca su veselo defilovala trgom, sa  cvetnim simbolima, venčićlma, lančićima, šeširićima, krunama i drugim kreativnim ukrasima, koje su ponosno pokazivali.        Dečija vedrina i iskrena radost, na pravi način donela je duh sunčane i nasmejane jeseni u Žitištu.
 

