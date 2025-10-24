OSMESIMA UKRASILI FESTIVAL CVEĆA: Tradicionalna manifestacija održana u Žitištu

TREĆE kolo Superlige za odbojkašice otvoriće danas Spartak, koji u Subotici dočekuje Beograd, dok će Partizan ugostiti Srem. Ipak, u subotu ćemo videti dva velika okršaja, prvo će Radnički predvođen nekadašnjim kapiten Crvene zvezde Anom Bijelicoma na Crvenom krstu dočeti crveno-bele, a potom ćemo u Obrenovcu gledati duel prve i druge ekipe na tabeli, TENT-a i Uba. Prvak Železničar dočekaće novog superligaša Leskovac 98. U Užicu Jedinstvo će odmeriti snage sa imenjakom iz Stare Pazove.