U SLAVU HRABRIM BORCIMA: Obeležena 84. godišnjica bitke na Popini
Komemorativnom svečanošću i pravoslavnim parastosom prigodno je obeležena 84. godišnjica bitke na Popini kod Vrnjačke Banje i odata pošta palim borcima Vrnjačko-trsteničkog partizanskog odreda.
Ovom prilikom, vence na spomenik položile su delegacije opština Vrnjačka Banja i Trstenik, predstavnici vrnjačkog i trsteničkog SUBNOR, Vojske Srbije, Udruženja ratnih vojnih invalida i porodice palih boraca, kao i delegacija OŠ „Popinski borci“ u Vrnjačkoj Banji koja 13. oktobar slavi kao Dan škole.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
