Srbija

U SLAVU HRABRIM BORCIMA: Obeležena 84. godišnjica bitke na Popini

Goran Ćirović

13. 10. 2025. u 16:35

Komemorativnom svečanošću i pravoslavnim parastosom prigodno je obeležena 84. godišnjica bitke na Popini kod Vrnjačke Banje i odata pošta palim borcima Vrnjačko-trsteničkog partizanskog odreda.

Opština Vrnjačka Banja

Ovom prilikom, vence na spomenik položile su delegacije opština Vrnjačka Banja i Trstenik, predstavnici vrnjačkog i trsteničkog SUBNOR, Vojske Srbije, Udruženja ratnih vojnih invalida i porodice palih boraca, kao i delegacija OŠ „Popinski borci“ u Vrnjačkoj Banji koja 13. oktobar slavi kao Dan škole.

