OBUČAVAJU MLADE ZA ZELENIJI GRAD: Pokret gorana Vršac priprema decu za predstojeću sadnju 15.000 mladica

POKRET gorana Vršac, koji je letos obnovio rad nakon višegodišnje pauze, većinu svojih dosadašnjih aktivnosti usmerio je na decu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, tzv. gorančiće, kako bi stvorio zdravu bazu za budućnost. Trenutno imaju dvadesetak redovnih članova tog uzrasta, koje stručnjaci iz te oblasti obučavaju za predstojeće velike ekološke poslove.

Foto: J.J.Baljak

Kao deo priprema za jesenju sadnju drveća, koja počinje za oko mesec dana, edukatori su u Gradskom parku upoznali gorančiće sa osnovnim informacijama o čak 27 vrsta drveća, koje su potom zajedno obeležili drvenim tablama sa narodnim i latinskim nazivima, a koje su sami izradili. Planiraju da na isti način obeleže i preostalih tridesetak vrsta drveća u vršačkom parku, koji se, inače, smatra jednim od najstarijih i najlepših u Srbiji.

- Za ova tri i po meseca organizovali smo sedam mini-akcija, kako bismo deci u najranijem uzrastu usadili svest o značaju očuvanja prirode i na taj način ih animirali da, kroz koju godinu, postanu nosioci pošumljavanja Vršca i okoline - kaže predsednik Pokreta gorana Čedomir Karović, upravnik Šumske uprave "Vršac".

Prvo takvo iskustvo deca će imati već početkom novembra, kada će se sa ostalim goranima, priključiti akciji šumske uprave u podizanju vetrozaštitnih pojaseva u ataru sela Veliko Središte. Reč je o nastavku prolećne sadnje, koju su šumari tada sproveli zajedno sa meštanima, lovcima, pčelarima, školarcima...

Vandali hotel uništili JEDNOJ od akcija, gorančići su zajedno sa Čedomirom Karovićem, njegovom suprugom Jelenom Grujić Karović, inače prof. biologije, kao i sa prof. razredne nastave Žanom Marjanov, napravili tzv. hotele za insekte, koje su postavili na tri mesta u Gradskom parku. Te drvene kućice su, međutim, nedavno bile na meti vandala, ali su ih komunalci popravili i vratili na mesto.

- Planiramo da posadimo preko 15.000 sadnica, zbog čega nam je svaki par ruku dragocen. I sada ćemo, kao proletos, kada smo pošumili oko 15 hektara atarske površine, najviše saditi hrast lužnjak - dodaje Karović, uz napomenu da im je cilj da u naredne dve-tri godine ukupno pošume oko 70 hektara površine.