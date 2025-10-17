Srbija

ROBOT VOLI KOGA DECA VOLE: Škola u Kikindi dobila savremeni aparat za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

Рада Шегрт
Rada Šegrt

17. 10. 2025. u 05:00

OSNOVNA škola "6. oktobar" u Kikindi dobila je od Ministarstva prosvete humanoidni robot Voli nove generacije koji zvukom, pokretom i igrom, podržava decu sa smetnjama u razvoju u učenju, komunikaciji i socijalizaciji.

РОБОТ ВОЛИ КОГА ДЕЦА ВОЛЕ: Школа у Кикинди добила савремени апарат за рад са децом са сметњама у развоју

Foto: R. Šegrt

Ovaj uređaj koristiće Resursni centar pomenute škole koju trenutno pohađa 50 đaka, a koji pruža podršku školama iz celog Severnobanatskog okruga (opštine Čoka, Novi Kneževac, Senta, Ada i Kanjiža).

- Naši korisnici su sada u prilici da se u školama za neurotipičnu populaciju, koje neguju inkluzivni pristup, podrže tako što će se podsticati njihove komunikacijske veštine, socijalna interakcija sa vršnjacima, učenje i celokupan saznajni razvoj. Ova tehnološka inovacija u nastavi će biti korišćena kao svojevrstan vid novog alata, ali nikako neće moći da zameni učitelja, već je motivator dece koja imaju poteškoće u razvoju, tako što će s njim stupati u interakciju, podsticaće njihovu pažnju na određeni sadržaj, pomoći će da deca razviju komunikacijske veštine i razumevanje emocija - opisuje Irena Makivić, defektolog, specijalista ranih intervencija i pomoćnik direktora OŠ "6. oktobar" za Resursni centar.

Direktor OŠ "6. okotbar" Srđan Stojanović kaže da je ideja da najnovija asistivna tehnologija treba da pomogne deci koja su uključena u redovni sistem obrazovanja.

Podrška

ROBOTA mogu da koriste deca različitog uzrasta, a Resursni centar ove škole pruža podršku deci od predškolskog doba do završetka srednjoškolskog obrazovanja, sa različitim tipom i stepenom teškoća. Zasada su u program podrške, osim dece i đaka iz Kikinde, uključena i ona iz Sente, Mola, Ade i Kanjiže.

- Za sve škole u Srbiji, koje su dobile ovakvog robota, ovo je velika inovacija. Ministarstvo prosvete je svesno da ovim ulazimo u neistražene vode, ovim nudimo jednu vrstu alternative u obrazovanju i tek je pred nama da vidimo na koji način će da nam konkretnije pomogne. Zasada su učenici mlađeg uzrasta više zainteresovani za Volija i pronašli su šta bi mogli da rade s njim. Starijim đacima, od petog do osmog razreda, već je bio malo dosadan - kaže Stojanović.

Ovakvog robota od Ministarstva prosvete dobilo je svih 11 Resursnih centara u Srbiji.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UŽIČANI NA OSTRVU VIDO: Uredili prostor oko spomen - kosturnice
Srbija

0 0

UŽIČANI NA OSTRVU VIDO: Uredili prostor oko spomen - kosturnice

Volonteri iz užičkog „Crvenog krsta“ sproveli su akciju čišćenja prostora oko mauzoleja posvećenog srpskim stradalnicima, na grčkom ostrvu Vido. Posekli su stabla koja su ugrožavala bezbednost posetilaca i ugrožavala spomen - kosturnicu, očistili su okolinu nad plavom grobnicom, uz koordinaciju i saglasnost grada Krfa i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije.

17. 10. 2025. u 16:04

ISTRAŽIVANJA KOD NOVE VAROŠI: U Seništima praistorijska humka
Srbija

0 0

ISTRAŽIVANJA KOD NOVE VAROŠI: U Seništima praistorijska humka

NARODNI muzej Užice nastavio je arheološka istraživanja na lokalitetu Crkvine, u Seništima, na teritoriji opštine Nova Varoš. Na mestu na kome se po predanju u davnoj prošlosti nalazila crkva, pronađene su humke, a među nalazima je i keramička posuda, reč je o otkriću koje doprinosi boljem razumevanju pogrebnih praksi iz perioda kojem nekropola pripada.

15. 10. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana