ROBOT VOLI KOGA DECA VOLE: Škola u Kikindi dobila savremeni aparat za rad sa decom sa smetnjama u razvoju
OSNOVNA škola "6. oktobar" u Kikindi dobila je od Ministarstva prosvete humanoidni robot Voli nove generacije koji zvukom, pokretom i igrom, podržava decu sa smetnjama u razvoju u učenju, komunikaciji i socijalizaciji.
Ovaj uređaj koristiće Resursni centar pomenute škole koju trenutno pohađa 50 đaka, a koji pruža podršku školama iz celog Severnobanatskog okruga (opštine Čoka, Novi Kneževac, Senta, Ada i Kanjiža).
- Naši korisnici su sada u prilici da se u školama za neurotipičnu populaciju, koje neguju inkluzivni pristup, podrže tako što će se podsticati njihove komunikacijske veštine, socijalna interakcija sa vršnjacima, učenje i celokupan saznajni razvoj. Ova tehnološka inovacija u nastavi će biti korišćena kao svojevrstan vid novog alata, ali nikako neće moći da zameni učitelja, već je motivator dece koja imaju poteškoće u razvoju, tako što će s njim stupati u interakciju, podsticaće njihovu pažnju na određeni sadržaj, pomoći će da deca razviju komunikacijske veštine i razumevanje emocija - opisuje Irena Makivić, defektolog, specijalista ranih intervencija i pomoćnik direktora OŠ "6. oktobar" za Resursni centar.
Direktor OŠ "6. okotbar" Srđan Stojanović kaže da je ideja da najnovija asistivna tehnologija treba da pomogne deci koja su uključena u redovni sistem obrazovanja.
Podrška
ROBOTA mogu da koriste deca različitog uzrasta, a Resursni centar ove škole pruža podršku deci od predškolskog doba do završetka srednjoškolskog obrazovanja, sa različitim tipom i stepenom teškoća. Zasada su u program podrške, osim dece i đaka iz Kikinde, uključena i ona iz Sente, Mola, Ade i Kanjiže.
- Za sve škole u Srbiji, koje su dobile ovakvog robota, ovo je velika inovacija. Ministarstvo prosvete je svesno da ovim ulazimo u neistražene vode, ovim nudimo jednu vrstu alternative u obrazovanju i tek je pred nama da vidimo na koji način će da nam konkretnije pomogne. Zasada su učenici mlađeg uzrasta više zainteresovani za Volija i pronašli su šta bi mogli da rade s njim. Starijim đacima, od petog do osmog razreda, već je bio malo dosadan - kaže Stojanović.
Ovakvog robota od Ministarstva prosvete dobilo je svih 11 Resursnih centara u Srbiji.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)