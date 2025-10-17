ROBOT VOLI KOGA DECA VOLE: Škola u Kikindi dobila savremeni aparat za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

OSNOVNA škola "6. oktobar" u Kikindi dobila je od Ministarstva prosvete humanoidni robot Voli nove generacije koji zvukom, pokretom i igrom, podržava decu sa smetnjama u razvoju u učenju, komunikaciji i socijalizaciji.

Foto: R. Šegrt

Ovaj uređaj koristiće Resursni centar pomenute škole koju trenutno pohađa 50 đaka, a koji pruža podršku školama iz celog Severnobanatskog okruga (opštine Čoka, Novi Kneževac, Senta, Ada i Kanjiža).

- Naši korisnici su sada u prilici da se u školama za neurotipičnu populaciju, koje neguju inkluzivni pristup, podrže tako što će se podsticati njihove komunikacijske veštine, socijalna interakcija sa vršnjacima, učenje i celokupan saznajni razvoj. Ova tehnološka inovacija u nastavi će biti korišćena kao svojevrstan vid novog alata, ali nikako neće moći da zameni učitelja, već je motivator dece koja imaju poteškoće u razvoju, tako što će s njim stupati u interakciju, podsticaće njihovu pažnju na određeni sadržaj, pomoći će da deca razviju komunikacijske veštine i razumevanje emocija - opisuje Irena Makivić, defektolog, specijalista ranih intervencija i pomoćnik direktora OŠ "6. oktobar" za Resursni centar.

Direktor OŠ "6. okotbar" Srđan Stojanović kaže da je ideja da najnovija asistivna tehnologija treba da pomogne deci koja su uključena u redovni sistem obrazovanja.

Podrška ROBOTA mogu da koriste deca različitog uzrasta, a Resursni centar ove škole pruža podršku deci od predškolskog doba do završetka srednjoškolskog obrazovanja, sa različitim tipom i stepenom teškoća. Zasada su u program podrške, osim dece i đaka iz Kikinde, uključena i ona iz Sente, Mola, Ade i Kanjiže.

- Za sve škole u Srbiji, koje su dobile ovakvog robota, ovo je velika inovacija. Ministarstvo prosvete je svesno da ovim ulazimo u neistražene vode, ovim nudimo jednu vrstu alternative u obrazovanju i tek je pred nama da vidimo na koji način će da nam konkretnije pomogne. Zasada su učenici mlađeg uzrasta više zainteresovani za Volija i pronašli su šta bi mogli da rade s njim. Starijim đacima, od petog do osmog razreda, već je bio malo dosadan - kaže Stojanović.

Ovakvog robota od Ministarstva prosvete dobilo je svih 11 Resursnih centara u Srbiji.