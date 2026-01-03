Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

03. 01. 2026. u 09:09

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Subota

07.00 Brzbejn roar - Velington finiks GG (1,76)

16.00 Spartans - Dambarton GG (1,69)
16.00 Stenrir - Edinburg siti GG (1,59)

Ukupna kvota: 4,48

