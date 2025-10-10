Srbija

U SMEDEREVU LOKALNA INICIJATIVA ZA RODITELJE NEGOVATELJE: Predlog upućen na odlučivanje Skupštini grada

Jelena Ilić

10. 10. 2025. u 09:52

Odbornički klub „Mislimo drugačije“ Skupštini Smedereva uputio je predlog odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelj-negovatelj na teritoriji grada Smedereva.

У СМЕДЕРЕВУ ЛОКАЛНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА РОДИТЕЉЕ НЕГОВАТЕЉЕ: Предлог упућен на одлучивање Скупштини града

Foto N. Živanović

Predlogom se uređuje postupak priznavanja statusa za roditelja koji neposredno i kontinuirano neguje dete u potpunosti zavisno od tuđe nege. Postupak bi vodila Gradska uprava, a sredstva bi se obezbeđivala iz budžetu grada.

„Cilj predloga je obezbeđivanje socijalne i ekonomske sigurnosti što predstavlja civilizacijski minimum, a ne privilegiju.  Uvereni smo da lokalna zajednica mora da stane iza njih,“- navode u saopštenju odbornici.

Takođe, podsećaju da ovakve odluke pojedine lokalne samouprave u Srbiji već primenjuju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju
Srbija

0 0

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju

U ŠVAJCARSKOJ žive, ali kad dođu u Srbiju, u Gornju Mutnicu nadomak Paraćina, osećaju se kao kod kuće. Stefan Rakić (33) i ljubav njegovog srca Selina (30) posle zabavljanja dugog deceniju venčali su se u Švajcarskoj. Ali su zato svadbu organizovali tamo gde ih je srce vuklo. Na Grzi, u blizini Stefanovog rodnog sela, slavlje je bilo nesvakidašnje i za pamćenje. Mladi par obučen u srpsku narodnu nošnju vozio se kočijama, a sve su isplanirali pod motom "Berba, tradicija, priroda".

10. 10. 2025. u 15:01

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza
Srbija

0 0

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza

ZBOG 33. Novosadskog maratona, trke dugoprugaša koja će biti održana u nedelju, 12. oktobra, za saobraćaj će od 10 do 16 časova biti zatvorene ulice kojima ide trasa atletičara , od Trga slobode, gde je start trke, pa Beogradski kej, Kej Žrtava racije, Bulevar cara Lazara, dr Sime Miloševića, dr Zorana Đinđića, dr Ilije Đuričića, Jrečekova, Fruškogorska, Bulevar despota Sdtefana, Dunavska i Zmaj Jovina.

10. 10. 2025. u 13:56

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU