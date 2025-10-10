U SMEDEREVU LOKALNA INICIJATIVA ZA RODITELJE NEGOVATELJE: Predlog upućen na odlučivanje Skupštini grada
Odbornički klub „Mislimo drugačije“ Skupštini Smedereva uputio je predlog odluke o načinu ostvarivanja statusa roditelj-negovatelj na teritoriji grada Smedereva.
Predlogom se uređuje postupak priznavanja statusa za roditelja koji neposredno i kontinuirano neguje dete u potpunosti zavisno od tuđe nege. Postupak bi vodila Gradska uprava, a sredstva bi se obezbeđivala iz budžetu grada.
„Cilj predloga je obezbeđivanje socijalne i ekonomske sigurnosti što predstavlja civilizacijski minimum, a ne privilegiju. Uvereni smo da lokalna zajednica mora da stane iza njih,“- navode u saopštenju odbornici.
Takođe, podsećaju da ovakve odluke pojedine lokalne samouprave u Srbiji već primenjuju.
