81.GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA VELIKE PLANE U DRUGOM SVETSKOM RATU:Večeras svečana akademija u CZK Masuka

Povodom 81. godišnjice od oslobađanja Velike Plane u Drugom svetskom ratu, u petak, 10.oktobra biće održana svečana akademija u ovoj opštini.

Velika Plana

Akademija „ Sloboda za Veliku Planu i njena sela“ održaće se u Centru za kulturu Masuka u 20 časova.

U akademiji učestvuju vokalne solistkinje i profesorke pevanja iz ovog kraja, kao i glumci velikoplanjanskog pozorišta.