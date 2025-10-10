81.GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA VELIKE PLANE U DRUGOM SVETSKOM RATU:Večeras svečana akademija u CZK Masuka
Povodom 81. godišnjice od oslobađanja Velike Plane u Drugom svetskom ratu, u petak, 10.oktobra biće održana svečana akademija u ovoj opštini.
Akademija „ Sloboda za Veliku Planu i njena sela“ održaće se u Centru za kulturu Masuka u 20 časova.
U akademiji učestvuju vokalne solistkinje i profesorke pevanja iz ovog kraja, kao i glumci velikoplanjanskog pozorišta.
