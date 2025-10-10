Srbija

ŠABAC DOMAĆIN SKUPA O INVESTICIJAMA: Podrška za nove uspehe

В Митрић

10. 10. 2025. u 08:14

Grad Šabac danas je bio domaćin Regionalnog investicionog foruma koji je održan u Trening centru u okviru pilot lokacije Letnjikovac. Pored Grada organizator je i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), uz podršku partnerskih institucija u okviru međunarodnog projekta New Governance for New Spaces – NONA.

ШАБАЦ ДОМАЋИН СКУПА О ИНВЕСТИЦИЈАМА: Подршка за нове успехе

V Mitrić

Otvarajući forum, gradonačelnik Šapca dAleksandar Pajić, naglasio je da je ovaj događaj ključna platforma za predstavljanje dosadašnjih rezultata rada na pilot lokaciji Letnjikovac i iniciranje procesa kreiranja Paketa zelenih investicija

(Green Investment Package) za njegovu revitalizaciju.

- Grad Šabac dosledno sprovodi politiku održivog razvoja. Projekti poput ovog potvrđuju našu spremnost da povezujemo znanje, inovacije i investicije u korist budućih generacija. NONA projekat je veoma značajan za nas kao lokalnu samoupravu, a posebno što je na ovom velikom međunarodnom skupu bilo reči o Letnjikovcu i urbanim rešnjima za taj deo grad. Ovo je bila idelana prilika da čujemo iskustva drugih zemalja kao što su Nemačka, Holandija, ali i mišljenja stručne javnosti kako bismo što kvalitetnije uredili grad. Svesni smo da je zelena ekonomija budućnost, te nam je želja da što je više dobrih rešenja implentiramo u gradu - rekao je gradonačelnik.

Učesnici foruma bili su predstavnici lokalnih uprava, stručna i akademska javnost, međunarodni partneri, civilni sektor i potencijalni investitori.

Kroz razmenu iskustava, tematske diskusije i zajednički rad, učesnici su imati priliku da prepoznaju razvojne potencijale, definišu prioritete i formulišu predloge za unapređenje javnih prostora kroz ekološki i društveno održive intervencije.

