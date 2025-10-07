JAČANJE PRIJATELJSTVA I SARADNJE SA KINOM: Delegacija provincije Fuđijen u Novom Sadu, u zvaničnoj poseti Vladi AP Vojvodine

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je sastanku u zgradi Pokrajinske vlade koji je organizovala predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković povodom zvanične posete delegacije provincije Fuđijen iz Narodne Republike Kine. Kinesku delegaciju predvodio je generalni direktor Kancelarije za spoljne poslove i predsednik Narodnog udruženja za prijateljstvo sa stranim državama Fuđijen provincije Li Lin.

Predsednica Gojković je istakla da poseta predstavlja nastavak uspešne saradnje koja je institucionalizovana pre pet godina.

Na sastanku je bilo reči o daljem jačanju prijateljstva i saradnje između pokrajina i njihovih gradova, a posebna pažnja je posvećena produbljivanju trgovinskih i ekonomskih veza, uz otvorenost za zajedničke projekte u oblasti privrede, infrastrukture, tehnologije i poljoprivrede. Naglašena je i uloga kulturnih institucija i događaja u produbljivanju razumevanja i saradnje između dva naroda, kao i važnost unapređivanja kulturne razmene i međusobnog povezivanja građana.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin istakao je da poseta delegacije Fuđijena predstavlja važan korak u jačanju čeličnog prijateljstva Srbije i Kine.

- Neraskidive veze Kine i Srbije, utemeljene su na prijateljstvu naša dva naroda. Za naš grad veoma su značajni infrastrukturni projekti koje radimo sa kineskim kompanijama, uključujući izgradnju novih mostova, železnice i auto-puteva. A tu su i giganti automobilske industrije „Lianbo“ i SHAC. Paralelno sa privrednom saradnjom, Grad Novi Sad 44 godine neguje prijateljske veze sa gradom-pobratimom Čangčunom, 10 godina sa gradom Ningboom, od prošle godine sa Đinanom, dok smo ove godine potpisali pisma o namerama za uspostavljanje saradnje sa gradovima Vusi i Hefej. Radujem se ispisivanju novih stranica saradnje i prijateljstva sa gradovima provincije Fuđijen, sa kojom pokrajina Vojvodina, čiji je Novi Sad administrativni i privredni centar, ima uspostavljene formalne prijateljske odnose od 2020. godine - rekao je Mićin i pozvao kompanije iz Fuđijena da dođu i uvere se zašto je Novi Sad idealno mesto za poslovanje.

Pored Maje Gojković i Mićina, sastanku su prisustvovali pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivaišević. Pored Li Lina, kinesku delegaciju činili su izvršni zamenik gradonačelnika grada Lungjena Čen Sijašeng, zamenica gradonačelnika grada Sanminga Lin Đing i rukovodilac sektora u Kancelariji za spoljne poslove Cai Vendži.