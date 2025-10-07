ZLATIBORCI GRADE AERODROM: Od livade do piste

Zlatiborci su oživeli ideju staru nekoliko decenija: građevinske mašine ovih dana izvode zemljane radove nedaleko od turističkog centra planine, kako bi se na tom mestu izgradio aerodrom. Opštinari tvrde da je to potreba najposećenijeg turističkog odredišta u državi i privrede zlatiborskog, kao i moravičkog okruga.

Novosti

- Izgradnjom aerodroma na Zlatiboru će biti upotpunjena i zaokružena turistička ponuda. U prvoj fazi radova pista će biti duga oko 700 metara, u drugoj 1.200, a konačna dužina iznosiće 2.5 kilometra. Ovde je utvrđen javni interes, mi se borimo da zemljište dobije ovakvu i slične namene – rekao je predsednik opštine Milan Stamatović, na početku radova.

Stamatović je podsetio da je još pre 20 godina postojala je ideja da Zlatibor ima svoj aerodrom za male i lake avione. Sada su, dodaje, mogućnosti znatno veće – pista dužine 2.5 kilometra omogućiće sletanje i većih letelica.

Materijal sa ovog gradilišta, koristi se i kao pozajmište za izgradnji puteva, ističu opštinari, te da u ovom trenutku korist od radova imaju i lokalna javna preduzeća.

- Materijal koji se ovde nalazi idealan je za izgradnju puteva, tako da se trenutno koristi za naše infrastrukturne projekte. Ujedno , sređujemo i pripremamo teren za buduću pistu aerodroma na Zlatiboru - dodao je Stamatović, naglasivši da u radovima učestvuju „Putevi Užice“, koji na Zlatiboru trenutno grade obilaznicu i reciklažno dvorište.