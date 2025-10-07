ZLATIBORCI GRADE AERODROM: Od livade do piste
Zlatiborci su oživeli ideju staru nekoliko decenija: građevinske mašine ovih dana izvode zemljane radove nedaleko od turističkog centra planine, kako bi se na tom mestu izgradio aerodrom. Opštinari tvrde da je to potreba najposećenijeg turističkog odredišta u državi i privrede zlatiborskog, kao i moravičkog okruga.
- Izgradnjom aerodroma na Zlatiboru će biti upotpunjena i zaokružena turistička ponuda. U prvoj fazi radova pista će biti duga oko 700 metara, u drugoj 1.200, a konačna dužina iznosiće 2.5 kilometra. Ovde je utvrđen javni interes, mi se borimo da zemljište dobije ovakvu i slične namene – rekao je predsednik opštine Milan Stamatović, na početku radova.
Stamatović je podsetio da je još pre 20 godina postojala je ideja da Zlatibor ima svoj aerodrom za male i lake avione. Sada su, dodaje, mogućnosti znatno veće – pista dužine 2.5 kilometra omogućiće sletanje i većih letelica.
Materijal sa ovog gradilišta, koristi se i kao pozajmište za izgradnji puteva, ističu opštinari, te da u ovom trenutku korist od radova imaju i lokalna javna preduzeća.
- Materijal koji se ovde nalazi idealan je za izgradnju puteva, tako da se trenutno koristi za naše infrastrukturne projekte. Ujedno , sređujemo i pripremamo teren za buduću pistu aerodroma na Zlatiboru - dodao je Stamatović, naglasivši da u radovima učestvuju „Putevi Užice“, koji na Zlatiboru trenutno grade obilaznicu i reciklažno dvorište.
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)