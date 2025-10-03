Srbija

GOLUBAČKI GRAD: Skraćeno radno vreme tvrđave na Dunavu

Dušanka Novković

03. 10. 2025. u 10:06

GOLUBAC - Tvrđava Golubački grad do kraja oktobra radiće po novom radnom vremenu, od 10 do 16 sati.

ГОЛУБАЧКИ ГРАД: Скраћено радно време тврђаве на Дунаву

D.N.

U odnosu na septembar, novo radno vreme tvrđavskog kompleksa kraće je za sat vremena. Kao i do sada, ponedeljak i tokom oktobra ostaje neradan dan.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja