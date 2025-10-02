BELI I CRNI BOR IZ RASADNIKA: Podeljeno 500 sadnica
Javno preduzeće „Srbijašume“ i Šumsko gazdinstvo Užice, na platou ispred Zelene pijace organizovali su podelu 500 sadnica crnog i belog bora građanima, a u dvorištu vrtića „Iskra“ posađeno je ukrasno drveće.
- Slične akcije održane su u vrtićima u Požegi i na Zlatiboru, uz podelu 500 sadnica crnog i belog bora. JP “Srbijašume” je u ovoj godini dupliralo svoje planove u vezi sa pošumljavanjem, pa je na nivou našeg šumskog gazdinstva u prošloj godini bilo 75 hiljada sadnica, a u ovoj godini to je 150 hiljada novih sadnica – rekao je Ivan Stanisavljević, direktor Šumskog gazdinstva Užice.
Ovom prilikom, Šumsko gazdinstvo podseća da je ove godine u skladu sa merama vlade Republike Srbije obezbeđen ogrev po povoljnijim cenama za određene kategorije stanovništva.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)