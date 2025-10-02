BELI I CRNI BOR IZ RASADNIKA: Podeljeno 500 sadnica

Javno preduzeće „Srbijašume“ i Šumsko gazdinstvo Užice, na platou ispred Zelene pijace organizovali su podelu 500 sadnica crnog i belog bora građanima, a u dvorištu vrtića „Iskra“ posađeno je ukrasno drveće.

Grad Užice

- Slične akcije održane su u vrtićima u Požegi i na Zlatiboru, uz podelu 500 sadnica crnog i belog bora. JP “Srbijašume” je u ovoj godini dupliralo svoje planove u vezi sa pošumljavanjem, pa je na nivou našeg šumskog gazdinstva u prošloj godini bilo 75 hiljada sadnica, a u ovoj godini to je 150 hiljada novih sadnica – rekao je Ivan Stanisavljević, direktor Šumskog gazdinstva Užice.

Ovom prilikom, Šumsko gazdinstvo podseća da je ove godine u skladu sa merama vlade Republike Srbije obezbeđen ogrev po povoljnijim cenama za određene kategorije stanovništva.