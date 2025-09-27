OŽIVEĆE JOŠ TRI SEOSKE KUĆE: U ministarstvu potpisani ugovori sa porodicama iz Plandišta
ZA južnobanatsku opštinu Plandište, koja spada u red najnerazvijenijih u Srbiji, dodela seoskih kuća, u okviru projekta Ministartva za brigu o selu, predstavlja važan korak u očuvanju broja stanovnika, pre svega mladih, u ruralnim sredinama.
Od prvog konkursa 2021. godine do danas, na ovaj način se skućilo oko 30 porodica, koje su se najčešće naseljavale u Velikoj Gredi, Starom Lecu, Banatskom Sokolcu, Kupiniku, Markovićevu…
Ovih dana ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom potpisale su još tri porodice: Nikolina i David Barca, Marko Đuga i Nikoleta Rnić.
U lokalnoj samoupravi podsećaju da je konkurs zvanično otvoren do 1. novembra, te da svi zainteresovani meštani imaju još vremena da podnesu zahtev, a da im članovi lokalne komisije stoje na raspolaganju za sve potrebne informacije.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)