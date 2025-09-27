Srbija

OŽIVEĆE JOŠ TRI SEOSKE KUĆE: U ministarstvu potpisani ugovori sa porodicama iz Plandišta

Jelena Baljak

27. 09. 2025. u 12:18

ZA južnobanatsku opštinu Plandište, koja spada u red najnerazvijenijih u Srbiji, dodela seoskih kuća, u okviru projekta Ministartva za brigu o selu, predstavlja važan korak u očuvanju broja stanovnika, pre svega mladih, u ruralnim sredinama.

ОЖИВЕЋЕ ЈОШ ТРИ СЕОСКЕ КУЋЕ: У министарству потписани уговори са породицама из Пландишта

Foto: Opština Plandište

Od prvog konkursa 2021. godine do danas, na ovaj način se skućilo oko 30 porodica, koje su se najčešće naseljavale u Velikoj Gredi, Starom Lecu, Banatskom Sokolcu, Kupiniku, Markovićevu…

Ovih dana ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuće sa okućnicom potpisale su još tri porodice: Nikolina i David Barca, Marko Đuga i Nikoleta Rnić.

U lokalnoj samoupravi podsećaju da je konkurs zvanično otvoren do 1. novembra, te da svi zainteresovani meštani imaju još vremena da podnesu zahtev, a da im članovi lokalne komisije stoje na raspolaganju za sve potrebne informacije.

