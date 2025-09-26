Srbija

ROBOTIĆI ZA OSNOVCE

Bogoljub Grujić

26. 09. 2025. u 07:15

Sa idejom unapređenja znanja iz oblasti programiranja i tehnoloških veština, Rotari Klub Zrenjanin, u saradnji sa Rotari Klubom Beograd Čukarica i Rotari Distriktom iz Džordžije u Americi, podelio je mBot robotiće osnovnim školama u Zrenjaninu i okolini.

Zahvaljući podršci grada Zrenjanina i gradonačelnika Sime Salapure, organizovan je i besplatan program obuke pod nazivom Znanjem za budućnost, po dogovoru sa Ministarstvom prosvete Srbije.

- Do sada smo opremili 91 vrtić , donirali mBot robote i dronove, a iduće godine ćemo prvi put donirati i 3D štampače – naglasio je Vladimir Matić, kordinator projekta.

- Sjajno je što je Zrenjanin prepoznat kao sredina u kojoj se projekat može sprovesti, neophodno je ulagati i pomagati obrazovanje - ostakao je gradnonačelnik Zrenjanina, uz napomenu da sredstva koja se ulažu, nikada nisu dovoljna za sve potrebe u sektoru obrazovanja i da je pomoć donatora uvek dobrodošla, u cilju unapređenja procesa obrazovanja.

Predsednik Rotari kluba Zrenjanin Siniša Pandurov, uz zahvalbost gradu na podršci, istakao je da se akcija podele mBot robotića sprovodi već četvrti put i da će, kao i do sada, biti organizovana takmičenja za najuspešnije učenike.

