VRANJSKA ŠKOLA DOMAĆIN SKUPA: Noć istraživača u vranjskoj školi
Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Vranju ove godine biće jedan od domaćina naučno-edukativnog događaja – Noći istraživača, koji organizuje Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo u Beogradu, preko projekta „Sience Scool“.
U petak, 26. septembra 2025. godine, vrata škole otvoriće se za sve učenike, roditelje, nastavnike i građane Vranja, koji će imati priliku da se upoznaju sa uzbudljivim svetom nauke, eksperimenata i otkrića.
Ova manifestacija već godinama okuplja hiljade posetilaca širom Evrope, a cilj joj je da nauku približi najširoj javnosti, pokaže da je istraživanje zanimljivo i zabavno, ali i da motiviše mlade da svoju budućnost usmere ka nauci i obrazovanju.
Noć istraživača u Vranju deo je evropske inicijative koja se održava poslednjeg petka u septembru u više od 460 gradova širom Evrope u 25 zemalja, a Srbija je jedna od zemalja koja već godinama aktivno učestvuje u ovom programu.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)