VRANJSKA ŠKOLA DOMAĆIN SKUPA: Noć istraživača u vranjskoj školi

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ u Vranju ove godine biće jedan od domaćina naučno-edukativnog događaja – Noći istraživača, koji organizuje Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo u Beogradu, preko projekta „Sience Scool“.

Foto: J.S.

U petak, 26. septembra 2025. godine, vrata škole otvoriće se za sve učenike, roditelje, nastavnike i građane Vranja, koji će imati priliku da se upoznaju sa uzbudljivim svetom nauke, eksperimenata i otkrića.

Ova manifestacija već godinama okuplja hiljade posetilaca širom Evrope, a cilj joj je da nauku približi najširoj javnosti, pokaže da je istraživanje zanimljivo i zabavno, ali i da motiviše mlade da svoju budućnost usmere ka nauci i obrazovanju.

Noć istraživača u Vranju deo je evropske inicijative koja se održava poslednjeg petka u septembru u više od 460 gradova širom Evrope u 25 zemalja, a Srbija je jedna od zemalja koja već godinama aktivno učestvuje u ovom programu.