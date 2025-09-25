DRAMSKI STUDIO: Audicija za decu i mlade od 8 do 17 godina
POŽAREVAC – U nedelju, 28. septembra, u Centru za kulturu u Požarevcu održava se audicija i upis novih članova Dramskog studija.
Audicija je namenjena mladim glumcima od 8 do 17 godina, koji treba da izvedu recitaciju, anegdotu ili monolog. Voditelj Dramskog studija je reditelj Saša B. Latinović.
Komentari (0)