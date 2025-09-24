Srbija

U NOVOM SADU OSNOVAN SRPSKI CENTAR ZA STRIP: Maja Gojković istakla značaj nove ustanove za našu kulturu

Zdravko Grumić

24. 09. 2025. u 15:12

SKUPŠTINA Vojvodine usvojila je danas odluku o osnivanju Srpskog centra za strip i animaciju u Novom Sadu a vršilac dužnosti direktora te nove ustanove kulture biće Mileta Poštić, magistar umetnosti novih likovnih medija koji je pri novosadskoj Akademiji umetnosti osnovao Katedru za animaciju i vizuelne efekte, prvu u regionu.

Pres služba Pokrajinske vlade

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je tim povodom sa skupštinske govornice da su strip i animacija u ovom veku veoma popularne grane umetnosti, posebno među mladim generacijama i naglasila da je stoga bilo potrebno da naša zemlja dobije takvu ustanovu.

- U određenim azijskim zemljama, poput Japana, Južne Koreje i Kine, to postaje i važan izvozni proizvod, tako da ova odluka ide ukorak sa vremenom – rekla je Gojkovićeva i podsetila na to da tradiciju i kulturu stripa u Srbiji, a posebno u Vojvodini i Novom Sadu.

Maja Gojković je posebno istakla to što će na čelu nove ustanove biti Poštić, čiji je rad u toj oblasti izuzetno zapažen u zemlji i inostranstvu.

U raspravi je istaknuto da će Srpski centar za strip i animaciju, koji će se nalaziti u Kreativnom distriktu (nekadašnjoj Kineskoj četvrti), obuhvatiti širok spektar disciplina poput dizajna, vizuelnog razvoja, animatike, gejm-arta kao i druge oblike savremene kreativne industrije.

Moguće je, kako je takođe istaknuto u raspravi, da ubuduće postane i obrazovna ustanova.


 

