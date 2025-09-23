Srbija

KUPLJENE JOŠ TRI SEOSKE KUĆE U OPŠTINI ŽITIŠTE: Porodice će se uskoro useliti

Bogoljub Grujić

23. 09. 2025. u 10:51

PORODICE Borikić, Obradović i Batula, sa teritorije opštine Žitište, uskoro će se useliti u tri seoske kuće, koje su u okviru programa Ministarstva za brigu o selu, kupljene u Ravnom Topolovcu i dve u selu Hetin u ovoj opštini u srednjem Banatu.

foto: Ministarstvo za brigu o selu

Ispred ministarstva ugovore je potpisao ministar Krkobabić, dok je lokalnu samoupravu Žitište zastupao član Opštinskog veća Predrag Lučić.

U ukupnoj vrednosti 2,4 miliona kupljene su ponenute tri kuće.

