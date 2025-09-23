MED-IZVOR ZDRAVLJA: Sutra izložba pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme
PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 24. septembra, u Petrovcu na Mlavi održava se izložba „Med izvor zdravlja“, devetnaesta po redu.
Na izložbi ć biti izloženi med i pčelarski proizvodi, kao i pčelarska oprema, a održaće se i kulturno-umetnički program. Izložba se održava na Trgu u centru grada, u periodu od 8 do 12 sati, u organizaciji petrovačkog Društva pčelara „Med“.
