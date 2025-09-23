Srbija

MED-IZVOR ZDRAVLJA: Sutra izložba pčelinjih proizvoda i pčelarske opreme

Dušanka Novković

23. 09. 2025. u 09:14

PETROVAC NA MLAVI – U sredu, 24. septembra, u Petrovcu na Mlavi održava se izložba „Med izvor zdravlja“, devetnaesta po redu.

МЕД-ИЗВОР ЗДРАВЉА: Сутра изложба пчелињих производа и пчеларске опреме

D.N.

Na izložbi ć biti izloženi med i pčelarski proizvodi, kao i pčelarska oprema, a održaće se i kulturno-umetnički program. Izložba se održava na Trgu u centru grada, u periodu od 8 do 12 sati, u organizaciji petrovačkog Društva pčelara „Med“.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata
Srbija

0 1

NA TARI, TAKSA ZA VOZILA: Počinje elektronska naplata

U narednim danima počeće elektronska naplata takse za korišćenje motornih vozila u Nacionalnom parku Tara, a vozači će ovu taksu plaćati mobilnim telefonima, preko portala www.naplatanptara.rs. Na ovaj način, ističu u nacionalnom parku, omogućene su jednostavne i brze uplate bez čekanja.

23. 09. 2025. u 11:54

Politika
Tenis
Fudbal
JUTARNJI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka

JUTARNjI PROGRAM VIŠE NEĆE BITI ISTI: Poginula poznata TV voditeljka