Srbija

ODMIČU RADOVI NA UNAPREĐENJU INFRASTRUKTURE RADNE ZONE SEVER 2 U NOVOM SADU: Ministarka Mesarović i gradonačelnik Mićin na gradilištu

Zdravko Grumić

22. 09. 2025. u 12:57

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin zajedno je sa POTPREDSEDNICA Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin obišli su danas radove na zacevljenju kanala S-800 u novosadskoj Radnoj zoni Sever 2, koji su započeti krajem prošle godine.

Grad Novi Sad

Te radove vredne 313,1 milion dinara finansira Ministarstvo privrede, navedeno je u saopštenju.

- Verujem da će ovaj projekat, kao i brojni drugi u Srbiji, doprineti ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mesta u ovoj lokalnoj samoupravi – izjavila je Adrijana Mesarović i naglasila da Ministarstvo privrede aktivno podržava projekte koji ne samo da rešavaju tehničke izazove, već i podstiču razvoj privredne infrastrukture.

Gradonačelnik Mićin je istakao da je zacevljenje kanala S-800 važno za unapređenje infrastrukture i za dalji ekonomski razvoj Novog Sada i dodao da će izgradnja kolektora za atmosferske vode omogućiti razvoj Radne zone Sever 2 i bolje prikupljanje atmosferskih voda sa dela Detelinare i Jugovićeva.

- Usled ubrzane urbanizacije ovih delova grada, značaj kanala S-800 je sve veći, jer se priključivanje atmosferskih kanalizacija sve više orijentiše upravo na ovaj kolektor. Urađeno je oko 46 odsto radova a njihovim okončanjem biće poboljšano odvodnjavanje iz tog dela grada i Radne zone Sever 2, čime automatski stvaramo bolje uslove za investitore i otvaranje novih radnih mesta. Ovim projektom ne samo da će se atmosferske vode odvoditi u zatvorenom kolektoru, već će se prostor koji je zauzimao kanal iskoristiti za druge namene – objasnio je gradonačelnik Mićin.

Izgradnja novog kolektora obuhvata izmuljivanje dosadašnjeg melioracionog kanala i izgradnju kolektora dužine 447,2 metra, kojim će atmosferske vode iz industrijske zone i sa meliorativnog sliva biti odvođene u crpnu stanicu „Sajlovo“ i dalje u kanal sistema DTD Novi Sad–Savino Selo.

Gradonačelnik Mićin je, tokom obilaska gradilišta, podsetio i na to da je Ministarstvo privrede u periodu od 2016. do 2025. godine u Grad Novi Sad ukupno uložilo 777,6 miliona dinara.

- Zahvalni smo Ministarstvu privrede na odličnoj dugogodišnjoj saradnji, čije rezultate najbolje osete i vide građani Novog Sada u svakodnevnom životu – rekao je Mićin i uz projekat koji su danas razgledali izdvojio i izgradnju saobraćajnice u Ulici Delfe Ivanić u Radnoj zoni Kać, izgradnju ulica Prote Mihaldžića, Lisinskog i Vladimira Nazora u Petrovaradinu, uređenje centralnog dela Kovilja kroz projekat „46 urbanih džepova“ i Izgradnju saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u delu Radne zone Sever jedan u Novom Sadu.


 

