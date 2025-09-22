KANALIZACIJA U TURICI: Kanalizaciona mreža smanjuje zagađenje

Nakon izgradnje fekalne i kišne kanalizacije u Ulici Miloša B. Jankovića, a zatim i asfaltiranja, oko 120 domaćinstava u užičkom naselju Turica, dobilo je infrastrukturu za priključenje na kanalizacionu mrežu. Reč je o nastavku radova koji će smanjiti zagađenje u klisuri Đetinje, uzvodno od centra grada.

- U poslednjih nekoliko godina u Turici smo igradili veliki broj priključaka na fekalnu kanalizaciju, izvedeni su radovi u dužini od preko 2 kilometra kada je reč o fekalnim kolektorima, pre svega u ulicama Isidore Sekulić, Stanoja Glavaša, Milana Vergovića i u Ulici Miloša B. Jankovića. Oko 120 domaćinstava rešiće probleme sa otpadnim vodama. U svim pomenutim ulicama rađena je i gasifikacija nakon koje je su ulice rekonstruisane – naglasio je Miloš Milivojević, direktor JP “Užice razvoj”.

Traju radovi i u Solunskoj ulici, gde je preduzeće JKP “Vodovod” završilo rekonstrukciju vodovodne linije, kao i u Ulici Damjana Orlića gde je urađena gasovodna mreža. U toku je i rekonstrukcija vodovoda u Hercegovačkoj ulici u Sevojnu, nakon čega će uslediti rekonstrukcija ulice. Nedavno je završena izgradnja prvog dela fekalnog kolektora u Ulici Olge Đurović, gde meštani podnose zahteve “Vodovodu” za izdavanje tehničkih uslova: onog momenta kada se priključe na kolektor fekalne kanalizacije, uslediće asfaltiranje i u toj ulici.