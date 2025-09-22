KANALIZACIJA U TURICI: Kanalizaciona mreža smanjuje zagađenje
Nakon izgradnje fekalne i kišne kanalizacije u Ulici Miloša B. Jankovića, a zatim i asfaltiranja, oko 120 domaćinstava u užičkom naselju Turica, dobilo je infrastrukturu za priključenje na kanalizacionu mrežu. Reč je o nastavku radova koji će smanjiti zagađenje u klisuri Đetinje, uzvodno od centra grada.
- U poslednjih nekoliko godina u Turici smo igradili veliki broj priključaka na fekalnu kanalizaciju, izvedeni su radovi u dužini od preko 2 kilometra kada je reč o fekalnim kolektorima, pre svega u ulicama Isidore Sekulić, Stanoja Glavaša, Milana Vergovića i u Ulici Miloša B. Jankovića. Oko 120 domaćinstava rešiće probleme sa otpadnim vodama. U svim pomenutim ulicama rađena je i gasifikacija nakon koje je su ulice rekonstruisane – naglasio je Miloš Milivojević, direktor JP “Užice razvoj”.
Traju radovi i u Solunskoj ulici, gde je preduzeće JKP “Vodovod” završilo rekonstrukciju vodovodne linije, kao i u Ulici Damjana Orlića gde je urađena gasovodna mreža. U toku je i rekonstrukcija vodovoda u Hercegovačkoj ulici u Sevojnu, nakon čega će uslediti rekonstrukcija ulice. Nedavno je završena izgradnja prvog dela fekalnog kolektora u Ulici Olge Đurović, gde meštani podnose zahteve “Vodovodu” za izdavanje tehničkih uslova: onog momenta kada se priključe na kolektor fekalne kanalizacije, uslediće asfaltiranje i u toj ulici.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)