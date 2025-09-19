Srbija

KLIME U SVAKOJ UČIONICI: Odobrena sredstva paraćinskoj OŠ „Radoje Domanović“

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 09. 2025. u 10:53

REKONSTRUISANA Osnovna škola „Radoje Domanović“ u Paraćinu biće klimatizovana zahvaljujući državnim sredstvima koja su joj odobrena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

КЛИМЕ У СВАКОЈ УЧИОНИЦИ: Одобрена средства параћинској ОШ „Радоје Домановић“

Foto: Z. Rašić

Reč je o iznosu od dva miliona dinara, a klimatizacija će biti urađena na taj način što će u svih dvadeset učionica, kao i u kancelarijama, biti ugrađeni klima-uređaji.

Prilikom prethodnog opsežnog renoviranja i dogradnje ove velike paraćinske škole pitanje rashlađivanja tim projektom nije bilo obuhvaćeno.

Škola će za klimatizaciju sprovesti postupak javne nabavke tako da će nakon što posao bude završen uređenje te obrazovne ustanove, među nasavremenijim u Pomoravskom okrugu, biti kompletirano.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju