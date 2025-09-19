KLIME U SVAKOJ UČIONICI: Odobrena sredstva paraćinskoj OŠ „Radoje Domanović“
REKONSTRUISANA Osnovna škola „Radoje Domanović“ u Paraćinu biće klimatizovana zahvaljujući državnim sredstvima koja su joj odobrena po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.
Reč je o iznosu od dva miliona dinara, a klimatizacija će biti urađena na taj način što će u svih dvadeset učionica, kao i u kancelarijama, biti ugrađeni klima-uređaji.
Prilikom prethodnog opsežnog renoviranja i dogradnje ove velike paraćinske škole pitanje rashlađivanja tim projektom nije bilo obuhvaćeno.
Škola će za klimatizaciju sprovesti postupak javne nabavke tako da će nakon što posao bude završen uređenje te obrazovne ustanove, među nasavremenijim u Pomoravskom okrugu, biti kompletirano.
