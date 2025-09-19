NEZAPOSLENI UREĐUJU GRAD: U Vrbasu EPV već sedmu sezonu angažuju osobe sa invaliditetom
SLOBODNO baci, invalid će se saviti da pokupi! Tim rečima je Ratko Đurđevac, predsednik Ekološkog pokreta Vrbasa (EPV) objavio početak javnih radova na uređenju zelenih površina uz učešće osoba s invaliditetom, koje EPV već sedmu sezonu na taj način angažuje radi očuvanja njihove radne sposobnosti, ali i za čistiji grad na perifernim delovima, gde ekipe JKP "Komunalac" nedovoljno dopiru.
Đurđevac ističe da se u periodu javnih radova, koji se uklapaju u akcije ekoloških volontera, urbana higijena vidljivo poboljšava, i to bez podrške lokalnog budžeta, jer Opština ne finansira JKP za održavanje grada podalje od glavne ulice.
- Uposleni invalidi sakupljaju otpad sa javnih površina, uređuju dečja igrališta, sportske terene, parkove, industrijsku zonu i frekventne saobraćajne trase, duž kojih putnici iz vozila izbacuju flaše, limenke, kese - naveo je čelnik EPV.
Dosad je u tim radovima bilo angažovano po troje njih na četiri meseca - od početka juna do kraja septembra - lane je taj vid pomoći tim osobama bio izostavljen, a sad su primljena dvojica na tri meseca - septembar, oktobar i novembar. Radove ove sezone finansira Pokrajinski sekretarijat za privredu, a NSZ, koji je to dosad činio, sad pruža logističku podršku.
Plata za te radove je 30.000 dinara, a još po 2.000 mesečno se dodeljuje radnicima za prateće troškove, što je, prema rečima Đurđevca, nedovoljno, pa im EPV, uz podršku kompanija iz Vrbasa, Crvenke i Bačke Topole, obezbeđuje veći deo materijala i sredstava za rad, zaštitno odelo i rukavice, kao i hranu i osveženje.
Teče radni staž
VREME za koje su angažovani u javnim radovima Momiru i njegovom kolegi Daliboru Damjanoviću biće upisano u radnu knjižicu.
- To je i najveća korist od tih radova, jer možemo za tri godine skupiti godinu staža - računa Momir.
- Na birou za nezaposlene sam od 1992, a 2003. sam doživeo saobraćajnu nesreću, posle koje mi je jedna noga ostala kraća. Ovo mi je treća sezona u javnim radovima, a kolegi, koji ima problema sa vidom, druga. Plata je mala, ali dobro dođe, meni najviše za kupovinu ogreva - kaže Momir Rind, jedan od uposlenih.
