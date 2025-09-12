OPREZ I ODGOVORNOST: Karavan bezbednosti saobraćaja u Loznici
SRBIJI je, u prvoj sedmici od početka nove školske godine, oko 4000 vozača sankcionisano zbog prekršaja učinjenih zonama škola, od kojih je pola prekoračenje brzine, izjavio je u Loznici, gde je priređen Karavan bezbednosti u saobraćaju, Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.
Ova akcija, koja je bila odlično posecena i primljena u gradu na Stiri, po Kokovicevim rečima, ima za cilj unapređenje svesti kod vozača da moraju da budu posebno pažljivi i da poštuju i propise i upozorenja kad voze u pomenutim zonama.
Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika Loznice, rekao je od velike akcije kontinirana edukacija učesnika u saobraćaju, od vozača do dece, ističući zapažene simulacije udesa I reagovanja Hitne pomoći među najmlađim sugrađanima, ali I odraslim. Grad Loznica, po njegovim rečima, redovno učestvuje u svim akcijama saobraćajne policije i Agencije za bezbednost saobraćaja, kako bi broj posledica bio najminimalniji.
Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije MUP Srbije istakla jei važnost da se u sve to posvećeno uključe, pored policije, agencije i lokalne vlasti i porodice i ustanove. Napomenula je da Karavan bezbednosti prelazi I Drinu, da siri ovu dragocenu misiju I u Republici Srpskoj.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)