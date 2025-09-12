OPREZ I ODGOVORNOST: Karavan bezbednosti saobraćaja u Loznici

SRBIJI je, u prvoj sedmici od početka nove školske godine, oko 4000 vozača sankcionisano zbog prekršaja učinjenih zonama škola, od kojih je pola prekoračenje brzine, izjavio je u Loznici, gde je priređen Karavan bezbednosti u saobraćaju, Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

V Mitrić

Ova akcija, koja je bila odlično posecena i primljena u gradu na Stiri, po Kokovicevim rečima, ima za cilj unapređenje svesti kod vozača da moraju da budu posebno pažljivi i da poštuju i propise i upozorenja kad voze u pomenutim zonama.

Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika Loznice, rekao je od velike akcije kontinirana edukacija učesnika u saobraćaju, od vozača do dece, ističući zapažene simulacije udesa I reagovanja Hitne pomoći među najmlađim sugrađanima, ali I odraslim. Grad Loznica, po njegovim rečima, redovno učestvuje u svim akcijama saobraćajne policije i Agencije za bezbednost saobraćaja, kako bi broj posledica bio najminimalniji.

Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije MUP Srbije istakla jei važnost da se u sve to posvećeno uključe, pored policije, agencije i lokalne vlasti i porodice i ustanove. Napomenula je da Karavan bezbednosti prelazi I Drinu, da siri ovu dragocenu misiju I u Republici Srpskoj.