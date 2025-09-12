SEZONA 365 DANA U GODINI: U Vrnjačkoj Banji održna konferencija posvećena razvoju turizma

U organizaciji Agencije “Umetničko stvaralaštvo“ u Vrnjačkoj Banji održana je konferencija „Pametan turizam: Razvoj kroz znanje i podršku“ na kojoj su, uz turističke poslenike, učestvovali čelnici vrnjačke opštine i predstavnici Ministarstva turizma i omladine i Regionalne privredne komore Moravačkog i Raškog okruga.

Opština Vrnjačka Banja

Kao primer uspešne saradnje države, lokalne samouprave i privrede, predsednik Opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović je istakao da turistička sezona u Banji sada traje svih 365 dana u godini, najavivši nova ulaganja, dok je državni sekretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić pozvao privrednike da predlože nove projekte za unapređenje turističke ponude.

Opština Vrnjačka Banja

Ovom prilikom održana je edukativna radionica „Kako do posticaja u turizmu?“, na kojoj su učesnici konferencije, uz praktične savete, dobili konkretne smernice u vezi sa konkursima, uslovima, dokumentacijom i najčešćim greškama pri apliciranju.