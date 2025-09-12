BICIKL SVAKOM ĐAKU KOJI PROČITA 50 KNJIGA: Od stranica do pedala
MILAN Krstić, sin Cvetka Krstića, nekadašnjeg nastavnika matematike u Osnovnoj školi Petar Tasić u Lešnici mnoštvo knjiga za njihovo izdvojeno odeljenje u Novom Selu.
Ovo darivanje, kako se ispostavilo bilo je samo uvod u davanje drugih poklona.
- Ovo je pun pogodak utoliko pre što se događa u dane kada posebno slavimo našeg Vuka Karadžića i njegovo veliko delo-kaže Đokić.
U vremenu kada mladi najčešće biraju ekran, Milanov gest pokazuje da se čitanje može vratiti u modu i to na vrlo originalan način. Zahvalni smo Milanu jer ova akcija nije samo poklanjanje knjiga i bicikala već dar sećanja i ljubavi prema školi u kojoj je odrastao.Među đacima se probudio takmičarski duh, a ovih dana biblioteka je najposećenije mesto u školi.
Da je akcija već zaživela pokazuje primer učenika Milenka Prodanića koji je već uspeo da pročita 50 knjiga i dobije s nagradu. Njegova radost i ponos najbolja su motivacija školskim drugarima da se potrude i osvoje bicikl.
Knjiga je mnogo više od papira i korica – ona je putovanje, razgovor sa prošlošću i susret sa budućnošću-kažu učitelji i nastavnici. - Čitanje otvara deci svetove koji ne poznaju granice, a svaka pročitana knjiga je jedan osvojen vrh. Bicikl je nagrada koja će đake odvesti putem avanture, a ona suštinska nagrada je nevidljiva – širina uma i bogatstvo duha. Milan Krstić pravi je primer nesebičnosti i želje da se pomogne drugima i u jednu zajednicu unese svetlost.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)