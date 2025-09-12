Srbija

BICIKL SVAKOM ĐAKU KOJI PROČITA 50 KNJIGA: Od stranica do pedala

В Митрић

12. 09. 2025. u 09:35

MILAN Krstić, sin Cvetka Krstića, nekadašnjeg nastavnika matematike u Osnovnoj školi Petar Tasić u Lešnici mnoštvo knjiga za njihovo izdvojeno odeljenje u Novom Selu. 

БИЦИКЛ СВАКОМ ЂАКУ КОЈИ ПРОЧИТА 50 КЊИГА: Од страница до педала

V Mitrić

Ovo darivanje, kako se ispostavilo bilo je samo uvod u davanje drugih poklona. 

Pokrenuo je akciju da svakog đaka koji pročita 50 knjiga nagradi biciklom, što su u školi svi, kako ke direktor Dragan Đokić, s oduševljenjem prihvatili.

- Ovo je pun pogodak utoliko pre što se događa u dane kada posebno slavimo našeg Vuka Karadžića i njegovo veliko delo-kaže Đokić.

U vremenu kada mladi najčešće biraju ekran, Milanov gest pokazuje da se čitanje može vratiti u modu i to na vrlo originalan način.  Zahvalni  smo Milanu jer ova akcija nije samo poklanjanje knjiga i bicikala već dar sećanja i ljubavi prema školi u kojoj je odrastao.Među đacima se probudio takmičarski duh, a ovih dana biblioteka je najposećenije mesto u školi.

Da je akcija već zaživela pokazuje primer učenika Milenka Prodanića koji je već uspeo da pročita 50 knjiga i dobije s nagradu. Njegova radost i ponos najbolja su motivacija školskim drugarima da se potrude i osvoje bicikl.

Knjiga je mnogo više od papira i korica – ona je putovanje, razgovor sa prošlošću i susret sa budućnošću-kažu učitelji i nastavnici. - Čitanje otvara deci svetove koji ne poznaju granice, a svaka pročitana knjiga je jedan osvojen vrh. Bicikl je nagrada koja će đake odvesti putem avanture, a ona suštinska nagrada je nevidljiva – širina uma i bogatstvo duha. Milan Krstić pravi je primer nesebičnosti i želje da se pomogne drugima i u jednu zajednicu unese svetlost. 

