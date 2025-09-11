Srbija

NA UŽIČKI BAZEN OD SLEDEĆEG PONEDELJKA: Obavljeno redovno čišćenje

Никола Јанковић
Nikola Janković

11. 09. 2025. u 11:29

Gradski bazen u Užicu nastavlja sa radom u ponedeljak 15. septembra, nakon dve sedmice tokom kojih je obavljeno redovno godišnjeg čišćenje i zamena vode.

НА УЖИЧКИ БАЗЕН ОД СЛЕДЕЋЕГ ПОНЕДЕЉКА: Обављено редовно чишћење

N.Janković

Tokom cele godine gradski bazen je omiljeno odredište za hiljade rekreativaca koji uz bazen koriste i saune, tatami sale, teretane, kao i ugostiteljski objekat u ovom kompleksu.

Svih sedam plivačkih i vaterpolo klubova iz Užica, vraćaju se svojim aktivnostima 15. septembra.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Radno vreme bazena je od 08 - 24 časa, saune od 18 do 23 radnim danima, a vikendom od 16 do 23 časa.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta
Srbija

0 0

OPREMANJE ŠKOLA: Destovčani dobili novac iz opurtniteta

Tri škole sa teritorije Opštine Despotovac dobile su novac prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta, koji je rešenjem Vlade Republike Srbije, a na predlog Komisije koju je obrazovalo Ministarstvo pravde, raspodeljen na projekte od javnog interesa.

11. 09. 2025. u 12:46

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)
Srbija

0 0

UTAJOM DO 9 MILIONA: Uhapšena Požežanka (52)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Užicu, u saradnji sa Poreskom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Požegi, uhapsili su J. S. (52) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

11. 09. 2025. u 12:37

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!