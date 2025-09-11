NA UŽIČKI BAZEN OD SLEDEĆEG PONEDELJKA: Obavljeno redovno čišćenje

Gradski bazen u Užicu nastavlja sa radom u ponedeljak 15. septembra, nakon dve sedmice tokom kojih je obavljeno redovno godišnjeg čišćenje i zamena vode.

N.Janković

Tokom cele godine gradski bazen je omiljeno odredište za hiljade rekreativaca koji uz bazen koriste i saune, tatami sale, teretane, kao i ugostiteljski objekat u ovom kompleksu.

Svih sedam plivačkih i vaterpolo klubova iz Užica, vraćaju se svojim aktivnostima 15. septembra.

Radno vreme bazena je od 08 - 24 časa, saune od 18 do 23 radnim danima, a vikendom od 16 do 23 časa.