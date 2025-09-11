NA UŽIČKI BAZEN OD SLEDEĆEG PONEDELJKA: Obavljeno redovno čišćenje
Gradski bazen u Užicu nastavlja sa radom u ponedeljak 15. septembra, nakon dve sedmice tokom kojih je obavljeno redovno godišnjeg čišćenje i zamena vode.
Tokom cele godine gradski bazen je omiljeno odredište za hiljade rekreativaca koji uz bazen koriste i saune, tatami sale, teretane, kao i ugostiteljski objekat u ovom kompleksu.
Svih sedam plivačkih i vaterpolo klubova iz Užica, vraćaju se svojim aktivnostima 15. septembra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Radno vreme bazena je od 08 - 24 časa, saune od 18 do 23 radnim danima, a vikendom od 16 do 23 časa.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)