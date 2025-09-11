VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STANOVNIKE OPŠTINE NA JUGU: Bez struje grad i okolina
Stanovnici Bosilegrada i okolnih sela u sredu, 24. septembra, biće bez električne energije zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži.
Isključenja su planirana u periodu od 8 do 17 časova i obuhvatiće celu teritoriju opštine izuzev sela Ploča, Gornje i Donje Lisine.
Snabdevanje električnom energijom neophodno je zbog godišnje revizije trafostanica od 110 i 35 kilovolti, čime se obezbeđuje sigurnost zaposlenih i unapređuje stabilnost sistema.
Nadležni mole građane za razumevanje i zahvaljuju na strpljenju tokom trajanja radova.
