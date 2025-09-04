Srbija

“MATIĆEVI DANI“: Od 10. do 13. septembra

Zorica Gligorijević

04. 09. 2025. u 14:49

U čast i slavu velikana srpske književnosti Dušana Matića, u Ćupriji će od 10. do 13. septembra biti održana književna manifestacija “Matićevi dani“.

“МАТИЋЕВИ ДАНИ“: Од 10. до 13. септембра

Foto: Z. Gligorijević

Cilj manifestacije je, promocija i afirmacija mladih literarnih stvaralaca, negovanje lika i dela, ali i sećanje na stvaralaštvo jednog od najznačajnijih srpskih pesnika i velikana srpske književnosti, Dušana Matića.

