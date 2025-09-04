STIŽU MUZIKANTI SA SVIH MERIDIJANA : U susret svetskom festivalu tamburaške muzike u Novom Sadu
OVOGODIŠNjI, 18. po redu svetski festival tamburaške muzike, „Tamburica fest 2025“, biće održan od 11. do 14. septembra u Novom Sadu, a programi su na glavnoj bini postavljenoj na Platou Vujadina Boškova, između stadiona „Karađorđe“ i „Spens-a“.
Festival će početi spektakularno, u četvrtak, 11. septembra defileom novosadskim ulicama fijakera „okićenih“ tamburaškim orkestrima a zatim sledi „Revija tamburaša“, uz podršku elitnog kulturno- umetničkog društva “Svetozar Marković”.
"Tamburaška mondovizija", internacionalni izbor najlepše nove pesme, izuzetno takmičenje vokalnih solista iz čak 14 zemalja sveta, biće u petak, a treće festivalsko veče, u subotu, obeležiće u svetu jedinstveno takmičenje tamburaških orkestara. Tambure će tom prilikom, na glavnoj bini festivala, ukrstiti tamburaški sastavi iz šest zemalja, koje je specijalni žiri odabrao za finalni nastup na svetskom „Tamburica festu 2025“.
U revijalnom delu tokom tri festivalske večeri nastupiće legendarni Zvonko Bogdan, celovečernjim koncertom kao i Dženan Lončarević sa svojim bendom, a tu su i solistkinja Jana Crnomarković, ženski tamburaški sastav, novosadska „La banda“, proslavljeni Gradski tamburaški orkestar “Branko Radičević“ iz Rume i hor „Rapsodija“ iz Novog Sada.
U nedelju, 14. septembra, u „Muzeju tamburica festa“, biće održan Kongres Svetske tamburaške asocijacije.
27. 08. 2025. u 17:50
25. 08. 2025. u 13:15
02. 09. 2025. u 21:21
