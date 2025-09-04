UPIS ZA POVOLJAN OGREV: ŠG „Stolovi“ sprovodi mere podrške najugroženijem stanovništvu
Šumsko gazdinstvo „Stolovi“ Kraljevo, koje posluje i okviru JP „Srbijašume“, započelo je upis građana zainteresovanih za kupovinu ogrevnog drveta po povlašćenim cenama u okviru mera podrške Vlade Republike Srbije.
Upis se obavlja svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama ŠG „Stolovi“ u Industrijskoj ulici 28 u Kraljevu, a sve informacije zainteresovani mogu dobiti i telefonima 036/392-963 i 036/392-964.
Ova akcija nmenjena je socijalno ugroženim građanima za koje je cena kubika 2.900 dinara sa PDV, kao i penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rada, članove porodica palih i preminulih boraca i invalida rata, po ceni od 4.478,65 dinara po sa PDV. Za ove kategorije stanovništva maksimalna količina za upis je 10 kubika, dok će 1.000 najsiromašnijih porodica u Srbiji dobiti po osam kubnih metara potpuno besplatno.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
