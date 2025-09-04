UPIS ZA POVOLJAN OGREV: ŠG „Stolovi“ sprovodi mere podrške najugroženijem stanovništvu

Šumsko gazdinstvo „Stolovi“ Kraljevo, koje posluje i okviru JP „Srbijašume“, započelo je upis građana zainteresovanih za kupovinu ogrevnog drveta po povlašćenim cenama u okviru mera podrške Vlade Republike Srbije.

G.Šljivić (arhiva)

Upis se obavlja svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama ŠG „Stolovi“ u Industrijskoj ulici 28 u Kraljevu, a sve informacije zainteresovani mogu dobiti i telefonima 036/392-963 i 036/392-964.

Ova akcija nmenjena je socijalno ugroženim građanima za koje je cena kubika 2.900 dinara sa PDV, kao i penzionere, osobe sa invaliditetom, vojne i civilne invalide rada, članove porodica palih i preminulih boraca i invalida rata, po ceni od 4.478,65 dinara po sa PDV. Za ove kategorije stanovništva maksimalna količina za upis je 10 kubika, dok će 1.000 najsiromašnijih porodica u Srbiji dobiti po osam kubnih metara potpuno besplatno.