U SUSRET 92 VUKOVOM SABORU: Čovekoljublje ispunilo "nevidljive spasitelje"
“Nevidljivi spasitelji“, naziv je zbirke pripovedaka, čiji je autor dr Dragan Damjanović, književnik i novinar, koji iza sebe ima, pored ostalog, tridesetak književnih dela poput „Stazama spasenja“ „Gazimestan -suze božura“, „Rešetka bez prozora“ , „Proročanstvo Nemanjine zemlje“, „Anastasija: čuda srpske svetiteljke“, „Na pragu zavičaja“, „Anastasija :Majka svih pravoslavih Srba“, „Proročanstvom Nemanjine žene Svete Anastasije“, „Anja sa Dedinja“,“Sava :Sveti pastir Nebeske Srbije“,“Trojeručica: Čudesni put od studenice do Gazimestana“.
Prva „stanica“ na promocijama je Loznica i Biblioteka Vukovog zavičaja, gde će knjiga biti predstavljena uoči početka svečanosti 92. Vukovog sabora. Želja autora, ali i recenzenta profesorke dr Darinke Vučinić, bila je da baš tako bude, „jer Vukovi zemljaci zaslužuju posebnu pažnju, pored ostalog, kako poštuju delo jednog od najznamenitijih Srba i Jadrana svih vremena“.
- U Vukovom kraju naš, Vukov jezik, nekako najlepše „žubori“ na svakom koraku, ne samo kraj rečice Žeravije, u Tršiću, gde je reformator našeg jezika, koristeći njen pesak ispisao prva slova naše azbuke.-Sadržaji u Tršiću i Loznici, ne samo u dane saborovanja, već tokom čitave godine, svedoče kolika je briga za naš jezik, pismo, kulturu, tradiciju, običaje, navike verovanja...Zato su među spasiteljima u ovoj knjizi, i delovi posvećeni Vukovim zemljacima.
Mirjana Pejak, direktorka Biblioteke Vukovog zavičaja kaže da je nova knjiga de Damjanovića „donela dragocenu i novu kulturnu radost u Loznicu i Jadar, gde ljudi znaju da piscima nije odzvonilo, kako neki misle, i da će knjige, kao i do sada, sve da nadžive. Bavljenje „nevidljivim spasiteljima“ je, kako ističe Pejakova, „predstavlja unošenje još više svetlosti i u naše živote i u naše duše, pa je, zato, zadovoljstvo za priču i pričanje“.
- Reč je o zbirci savremenih pripovedaka inspirisanih stvarnim događajimam i ljudima koji su , tiho i nenamentljivo, ostavili neizbrisiv trag u tuđim životima.To su lekari, sveštenici, radnici, novinari, profesori, „obični“ prijatelji, svi „nevidljivi spasitelji“, čija dela nisu bila naslovnice, ali jesu nečiji spas.Svaka priča je zavet , svedočanstvo i i podsetnik da dobrota postoji.I da je čovekoljublje najveći oblik hrabrosti -kaže Mirjana Pejak, direktorka Biblioteke Vukovog zavičaja.
