HUMANOST IZLAGAČA SA “DRENOVAČKIH DANA“: Poljoprivredne proizvode donirali Domu u Izvoru (FOTO)

Зорана Рашић
Zorana Rašić

01. 09. 2025. u 17:13

DOMU za ženske osobe teško ometene u razvoju u Izvoru danas je uručeno oko 400 kilograma povrća, najviše poprike, te nešto voća.

ХУМАНОСТ ИЗЛАГАЧА СА “ДРЕНОВАЧКИХ ДАНА“: Пољопривредне производе донирали Дому у Извору (ФОТО)

Foto: Z. Rašić

U pitanju su poljoprivredni proizvodi koje su proizvođači ovog vikenda bili izložili na štandovima u okviru „Drenovačkih dana“ u tom selu, manifestacije sa tradicijom dugom petnaest godina.

Da svi proizvodi sa popularne „Paprikijade“, sada sa izmenjenim nazivom,  budu darivani štićenicama ovog doma, organizatori manifestacije pre mnogo godina dogovorili su sa paraćinskim Centrom za socijalni rad, a tradicija se nastavlja.

U Domskom odeljenju u Izvoru u sastavu pomenute socijalne ustanove zbrinuto je osamdesetak žena različite starosne dobi sa teškim mentalnim i fizičkim hendikepima i oboljenjima.

