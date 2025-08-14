LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

Foto : Opština Knić

Kamp je okupio srpsku decu iz Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske, Italije, Austrije, Švedske i Češke, koji će narednih dana imati priliku da upoznaju tradiciju, kulturu i istorijsko nasleđe Šumadije. Zajedno sa svojim domaćinima učestvovaće u mnogobrojnim radionicama, obići će kulturno-istorijske spomenike u opštini Knić i Šumadiji, i družiti se sa svojim vršnjacima.

Foto : Opština Knić

U četvrtak 1. avgusta biće organizovan zajednički defile i koncert svih kulturno-umetničkih društava na Letnjoj sceni u Kniću.