KROFNAMA PRIKUPILE DONACIJE: Žene iz Bele Crkve umesile i prodale preko 1.000 komada ovog peciva
NA„Krofnijadi“, koja je prošlog vikenda održana u vojvođanskoj Beloj Crkvi, prikupljena su novčana sredstva, koja su organizatorke te manifestacije sada prosledile u humanitarne svrhe.
Članice Udruženja žena „Vredne ruke Bele Crkve“ napravile su humane pakete i, uz druženje i zakusku u Gradskoj galeriji, podelile ih porodicama slabijeg materijalnog stanja, koja imaju više dece.
Novac za ovaj humani gest prikupljale su u posebnim kutijama za donacije, koje su stajale na njihovim štandovima, kao i prodajom krofni, koje su celog dana tokom „Krofnijade“ same pravile.
Napravile su i prodale preko 1.000 krofni, čime su premašile prošlogodišnji rekord. To je dokaz i da ova manifestacija postaje sve popularnija među meštanima, ali i turistima koji tokom leta dolaze u Belu Crkvu, da se osveže na tamošnjim jezerima.
