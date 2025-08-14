ZNAMENITI LJUDI I MESTA U UŽICU: Postavljena prva od 10 info - tabli
Grad Užice će postaviti 10 info – tabli, na mestima gde su živeli velikani iz grada na Đetinji, kao i na objektima gde su se odigrali značajni istorijski događaji. Prva ovakva tabla otkrivena je u naselju Slanuša, a posvećena je Zoranu Gerziću istaknutom Užičaninu, hirurgu i profesoru Medicinskog fakulteta, dopisnom članu SANU.
- Svaka tabla pričaće priču o hrabrosti, posvećenosti i energiji ljudi koji su na različite načine doprinosili razvoju kulture, nauke, zdravstva, obrazovanja, sporta i drugih oblasti života – rekao je Branko Popović, član gradskog veća.
Informativnu tablu na ugostiteljskom objektu “Lazić”, na kući u kojoj je nekada živeo Zoran Gerzić otkrili su Branko Popović i dr Nikola Malidžan, direktor Doma zdravlja Užice.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
- Dr Zoran Gerzić je čovek koji je dao ogroman doprinos u oblasti opšte i abdominalne hirurgije, jedan je od osnivača moderne hirurgije jednjaka i želuca kod nas. Iza njega je ostalo mnogo naučnih radova i kongresa u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je i značajnih priznanja u oblasti kojom se bavio. Svojim radom i podrškom zadužio je i našu užičku bolnicu, gde je nekoliko godina radio kao konsultant – dodao je Popović.
Još devet info – tabli biće postavljeno na kućama Žarka Petrovića, Rada Jovanovića, Branka Kovačevića, prote Milana Đurića, Jurija Driza, ali i u Ulici u kojoj je živeo Slobodan Era Milivojević, kao i na zgradi starog Narodnog pozorišta i zgradi bivšeg hotela Palas, gde je održana sednica Vlade Kraljevine Jugoslavije 1941. godine.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)