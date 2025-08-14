ZNAMENITI LJUDI I MESTA U UŽICU: Postavljena prva od 10 info - tabli

Grad Užice će postaviti 10 info – tabli, na mestima gde su živeli velikani iz grada na Đetinji, kao i na objektima gde su se odigrali značajni istorijski događaji. Prva ovakva tabla otkrivena je u naselju Slanuša, a posvećena je Zoranu Gerziću istaknutom Užičaninu, hirurgu i profesoru Medicinskog fakulteta, dopisnom članu SANU.

Grad Užice

- Svaka tabla pričaće priču o hrabrosti, posvećenosti i energiji ljudi koji su na različite načine doprinosili razvoju kulture, nauke, zdravstva, obrazovanja, sporta i drugih oblasti života – rekao je Branko Popović, član gradskog veća.

Informativnu tablu na ugostiteljskom objektu “Lazić”, na kući u kojoj je nekada živeo Zoran Gerzić otkrili su Branko Popović i dr Nikola Malidžan, direktor Doma zdravlja Užice.

- Dr Zoran Gerzić je čovek koji je dao ogroman doprinos u oblasti opšte i abdominalne hirurgije, jedan je od osnivača moderne hirurgije jednjaka i želuca kod nas. Iza njega je ostalo mnogo naučnih radova i kongresa u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je i značajnih priznanja u oblasti kojom se bavio. Svojim radom i podrškom zadužio je i našu užičku bolnicu, gde je nekoliko godina radio kao konsultant – dodao je Popović.

Još devet info – tabli biće postavljeno na kućama Žarka Petrovića, Rada Jovanovića, Branka Kovačevića, prote Milana Đurića, Jurija Driza, ali i u Ulici u kojoj je živeo Slobodan Era Milivojević, kao i na zgradi starog Narodnog pozorišta i zgradi bivšeg hotela Palas, gde je održana sednica Vlade Kraljevine Jugoslavije 1941. godine.